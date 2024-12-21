الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يفوز على برينتفورد بثنائية
فاز فريق نوتنجهام على نظيره برينتفورد بهدفين دون رد علي ملعب جريفين بارك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2024 / 2025.
مباراة برينتفورد ونوتنجهام
أحرز هدفي نوتنجهام اولا اينا وإنتوني في الدقيقة 37 و50
ترتيب برينتفورد ونوتنجهام
يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، حيث خاض 17 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 8 مباريات، بينما يحتل نوتنجهام المركز الرابع برصيد 31 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.
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