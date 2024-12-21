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خارج الحدود

ألمانيا توجه 210 اتهامات للمشتبه به في حادث ماجديبورج 

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

قال الادعاء العام الألماني، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم توجيه للمشتبه به في حادث ماجديبورج 5 تهم بالقتل و205 أخرى بالشروع في القتل.

ألمانيا توجه 210 اتهامات للمشتبه به في حادث ماجديبورج 

وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة الألمانية، أن دوافع المشتبه به في هجوم ماجديبورج "غير واضحة".

أعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

هوية المشتبه به في حادث ماجديبورج 

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

وأشار المسؤول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس منفذه حشدًا في سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

وقال هاسيلوف للصحفيين في مكان الواقعة «لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية… طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006».

 

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حادث ماجديبورج ألمانيا حادث دهس

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