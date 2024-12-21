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خارج الحدود

سلوفاكيا تعزز إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم الإرهابي في ألمانيا

سلوفاكيا،فيتو
سلوفاكيا،فيتو

أعلن مكتب عمدة العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الجمعة في مدينة ماجديبورج بألمانيا.

 

تعزيز الإجراءات الأمنية في سلوفاكيا عقب الهجوم الإرهابي

 

وذكرت الإذاعة السلوفاكية نقلا عن مكتب عمدة براتيسلافا أن الإجراءات الأمنية عززت في العاصمة السلوفاكية، وشملت تعزيز التدابير الأمنية في المقام الأول بأسواق عيد الميلاد والمناطق المحيطة بها، حيث تم نشر دوريات للشرطة هناك، ويتم إجراء مراقبة مستمرة باستخدام كاميرات المراقبة في الشوارع.

وبحسب الإذاعة تم اليوم السبت، تركيب حواجز خرسانية لفصل أسواق العطلات عن الطريق، وهو ما من شأنه أن يحمي حشود زوار هذه الأسواق، ويزيل التهديد بوقوع حادث مشابهة لما حدث في ماجديبورج.

كما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية الرسمية، أنه سيتم تركيب نفس الحواجز الخرسانية في أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة براغ.

 

عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية

 

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية مساء أمس الجمعة إلى 4 قتلى و205 مصابين بحسب صحيفة "بيلد".

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن المشتبه به طبيب سعودي الجنسية يدعى طالب، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعيش في ألمانيا بمنطقة بيرنبورج، منذ عام 2006 ويعمل في عيادة، ولديه إقامة دائمة.

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ألمانيا براتيسلافا ماجديبورج مدينة ماجديبورج سلوفاكيا الهجوم الإرهابى

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