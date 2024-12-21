الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يتقدم على برينتفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق نوتنجهام علي برينتفورد بهدف دون رد بالشوط الأول علي ملعب غريفين بارك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

مباراة برينتفورد ونوتنجهام

أحرز هدف نوتنجهام اولا اينا في الدقيقة 37

ترتيب برينتفورد ونوتنجهام

يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، حيث خاض 16 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 7 مباريات، بينما يحتل نوتنجهام المركز الرابع برصيد 28 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

تقابل الفريقان 18 مرة، فاز برينتفورد في 10 مرات وفاز نوتنجهام في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات.

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