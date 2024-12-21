جامعة دمنهور تعقد فعاليات البرنامج التدريبي المكثف "انطلاقة" لدعم المبتكرين (صور)

عقدت جامعة دمنهور فعاليات البرنامج التدريبي المكثف (انطلاقة)، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، والمقدم من "شل مصر" بالشراكة مع FLAT6LABS، وذلك للفرق الطلابية المتقدمة للبرنامج التدريبي من أصحاب الأفكار الابتكارية المميزة في المجالات التكنولوجية المختلفة.

وجاء ذلك بتنسيق وتنظيم لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالجامعة، ومشاركة عدد كبير من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وتقام الفاعليات تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وإشراف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور برئاسة الدكتورة إيمان العرجاوي.



المحاور الرئسية للبرنامج الدريبي انطلاقة للمبتكرين ورواد الاعمال

أوضحت الدكتورة إيمان العرجاوي، أن البرنامج التدريبي المكثف "انطلاقة"، يأتي في إطار منظومة دعم وتأهيل المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال بجامعة دمنهور نحو التحول لجامعات الجيل الرابع (الجامعات الريادية)

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي المكثف تضمن العديد من المحاضرات التعريفية حاضر بها نخبة من أفضل المتخصصون في مجال ريادة الأعمال، وتناول عدة محاور تجمع بين بناء الأفكار وطرق التواصل والتوفيق بينهم، بالإضافة إلى التدريب على كيفية بدء رحلة عالم ريادة الأعمال.





و أكدت "العرجاوي" أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، يسعى إلى تمكين طلاب الجامعة من رواد الأعمال، وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وكذا تحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة، لافتة إلى أن جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس تسعى إلى مساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم والمساعدة في تحويلها إلى مشروعات واقعية في السوق المصري.





تمكين أكثر من 1000 رائد أعمال في مصر ضمن برنامج انطلاقة



جدير بالذكر أن برنامج "انطلاقة" أطلقته شركة “شل مصر” بالتعاون مع “فلات 6 لابز” Flat 6 Labs Egypt كجزء من مبادرة Shell LiveWIRE العالمية، بهدف دعم وتمكين أكثر من 1000 رائد أعمال في مصر، بهدف تعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية من خلال تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب، من خلال توفير فرص مهمة لرواد الأعمال في بداية مسيرتهم، وتزويدهم بالموارد والدعم اللازم للتغلب على التحديات وتحقيق النجاح، وعقب انتهاء المعسكرات التدريبية، سيتم اختيار فرق للمشاركة في دورة “حاضنة انطلاقة” التي تستمر لمدة 3 أشهر، وسيتم تسليط الضوء على المشاريع الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي.

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