أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (صور)

أسعار الخضراوات سوق الساحل للجملة بمصر القديمة، شهد سوق الساحل للجملة بمصر القديمة اليوم، تنوعا في أسعار الخضروات مع اختلاف بين الأنواع حسب الجودة ووفرة العرض.

وشهدت معظم الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بينما استقرت بعض الأسعار الأخرى.

وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات بسوق الساحل للجملة والقطاعي:

البطاطا الدمياطي -وهي الأفضل للأكل: من 5.5 إلى 6.5 جنيه

البطاطا الجزر -للعلف-: من ٢ إلى 3.5 جنيه.

البطاطس : من 5 إلى 8 جنيهات.

الجزر: 5 جنيهات.

الثوم القديم: من 65 إلى 70 جنيها.

الثوم البشاير (فرم): 15 جنيها.

البصل الأبيض: من 9 إلى 13 جنيها.

البصل الاحمر: من 12 إلى 13 جنيها.

الكوسة: من 10 إلى 13 جنيها.

فلفل حار: بين 15 جنيها.

فلفل ألوان: بين 33 جنيهًا.

القلقاس:

القلقاس: تتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

الطماطم: شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث يصل سعر العداية أو القفص إلى ما بين 110 جنيهات و130 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: التكامل بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

الباذنجان الأسود: بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الليمون: بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا.

الخيار: بين 12 جنيهًا و16 جنيهًا.

وبهذا فتكون معظم الأسعار قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا بينما تشهد بعض السلع استقرار في الأسعار بعد أن عانى المواطن من تضارب الأسعار في الفترة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.