المشدد من 10 لـ5 سنوات للمتهمين في قضية تزوير بمستشفى أم المصريين

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة المتهمين في قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة، بالمشدد 10 سنوات للطبيب و2 آخرين مع عزل الطبيب من وظيفته، والسجن 5 سنوات للعاملة.

محاكمة المتهمين في قضية اختلاس داخل مستشفى أم المصريين

ووجهت النيابة إلى المتهمين “ع. ح” طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين، “ن. ر” ممرضة، “م. ع” فني عظام، “ر. أ”، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق، والتي وجدت في حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

وقال فتحي طارق، والد المجني عليه، إنه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى.

وأضاف أن الأطباء أشار عليه بأن يذهب لمستشفى بها طبيب أخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فوقع المتهم الثالث الكشف الطبي على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بمناداة الجميع له بلقب الطبيب، فناظر نجله واطلع على الأشعة التي بحوزته.

أضاف أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل.

وتابع بأن الجبيرة تسببت فى حدوث غرغرينة فى الشرايين، والتى تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لأن الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت فى الذراع ولا يمكن الانتظار، لأنها ستتسبب فى تسمم الجسم كله، وتم إجراء الجراحة وبتر الذراع اليسرى للطفل، فأبلغ الشرطة بذلك.