أطلقت محافظة سوهاج جائزة التميز الوظيفي في نسختها الثانية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.



سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفى فى نسختها الثانية

وأكد المحافظ أن التقييم هذا العام سيكون وفق معايير موضوعية محددة تعتمد على مستوى رضاء المواطن عن الخدمات، والعمل الميداني، والقدرة على الإبداع وتقديم حلول غير تقليدية لمشكلات العمل، وسيتم ذلك من خلال استمارة تقييم تحدد الدرجات الخاصة بكل عنصر، وتحديد مقابلة شخصية مع المحافظ قبل اعتماد النتيجة.



جائزة تهدف إلى تشجيع الموظفين على التميز والابتكار لتعزيز روح المنافسة البناءة

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا للجائزة، أنها تهدف إلى تشجيع الموظفين على التميز والابتكار لتعزيز روح المنافسة البناءة وتحسين الأداء الوظيفي والجودة، وكذلك تعزيز الروح الجماعية والتواصل بين الموظفين، مشيرا إلى نشر دليل مفصل على البوابة الإلكترونية للمحافظة يحتوى على شروط الترشح وآليات تقييم المتنافسين، وكذلك نماذج التقديم.



موعد التقديم لفئات الجائزة ينتهي في الخامس عشر من شهر يناير لعام 2025

وأضاف بأن موعد التقديم لفئات الجائزة ينتهي في الخامس عشر من شهر يناير لعام 2025 على أن تتولى اللجان الفرعية أعمال الفحص والتقييم والترتيب وفقًا للمعايير عقب هذا التاريخ.



والجدير بالذكر أن المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية تم إطلاق الموسم الأول منها العام الماضى 2023 وقد حصدت الإدارة العامة لمكتب المحافظ برئاسة الدكتور محمد عبد الهادى مدير عام الإدارة فى ذلك الوقت على المركز الأول، وحصلت إدارة خدمة المواطنين على المركز الأول لفئة افضل ادارة فيما حصل عاطف مبارك على المركز الأول لأفضل موظف.

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