السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (644) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مليارات مصر الضائعة

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الصفحة الأولى من العدد (644) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: نقابة الصحفيين.. بيت العرب

كواليس محاولات بيراميدز لخطف أكرم توفيق

16 هيئة تخسر 14 مليار جنيه سنويًا

مليارات مصر الضائعة

نزيف الخسائر يجبر الحكومة على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

البرلمان يطالب بـ«شفافية الإدارة ومواجهة الانحرافات المالية والحد من القروض والديون»

خبراء يطرحون خطة تفصيلية لتصحيح المسار

حكايات من دفتر معاناة أصحاب الهمم على أبواب وزارتى الصحة والتضامن

طارق يحيى: هروب جوميز من الزمالك وصمة عار.. وكهربا وإمام «ناكرين للجميل»

الأيام المصيرية فى سوريا

أسرار تحركات تركيا وقطر في دمشق.. وخفايا الدور الإماراتي الروسى وترتيبات أمريكا وإسرائيل

نقيب الموسيقيين يهدد بالاستقالة بعد واقعة شيرين عبد الوهاب

العائدون والغائبون فى دراما رمضان 2025

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