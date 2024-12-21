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مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

حادث في إيران، فيتو
حادث في إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع حادث سير في محافظة لورستان غربي إيران، إثر سقوط حافلة في واد على محور مدينة أنديمشك  ، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص.

حادث أليم في إيران 

وفي السياق ذاته ذكر محمد قدمي رئيس هيئة الهلال الأحمر في محافظة لورستان لوكالة أنباء "تسنيم"، "إنه تم الإبلاغ  عن سقوط حافلة في وادٍ بعد أن كانت تحركت من محافظة خوزستان إلى كرمنشاه غربي إيران".

 

 وأضاف "وأثناء مرورها بالطريق السريع بين مدينتي أنديشمك-بل دختر سقطت هذه الحافلة في وادٍ، وتم إرسال 3 فرق إنقاذ، منها سيارتا إسعاف ومجموعة إنقاذ، إلى موقع الحادث".

تقرير عن عدد الحوادث في إيران 

وأوضح قدمي: "خلّف هذا الحادث أكثر من 10 قتلى، ونُقِل 4 من الجرحى إلى المراكز الطبية من قبل رجال الإنقاذ".

وبحسب تقرير رسمي إيراني صدر في منتصف أكتوبر الماضي، كشف أنه "يقع في كل عام ما بين 700 إلى 800 ألف حادث في البلاد. 

وعلى الرغم من إدخال العامل البشري دائمًا كسبب لأكثر من 80 % من الحوادث، فإن انخفاض جودة السيارات وعدم الالتزام بمعايير ومعدات السلامة هي السبب الرئيسي".

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إيران محافظة لورستان حادث أليم الهلال الأحمر

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