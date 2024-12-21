السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق وتطالب بمحاسبة الجناة

إيران تعلن مقتل
إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مقتل أحد الموظفين في سفارة إيران بدمشق، إثر إطلاق النار عليه من قبل جماعات مسلحة في العاصمة السورية.

الكوادر المحلية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "الموظف الشهيد، السيد داود بيطرف، كان من الكوادر المحلية العاملة في السفارة الإيرانية، واستشهد يوم 15 ديسمبر الجاري، عندما أطلق المسلحون النار على سيارته في دمشق".

وقدّم بقائي “تعازيه للشعب الإيراني وأسرة الشهيد”، مشيرًا إلى أن جثمان بيطرف تم العثور عليه في الأيام الأخيرة وتم نقله إلى إيران".

وأكد بقائي مسؤولية الحكومة الانتقالية السورية عن تحديد هوية منفذي هذه الجريمة ومحاكمتهم، مشددًا على أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع القضية بجدية وعبر القنوات الدبلوماسية والدولية لضمان محاسبة الجناة.

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إيران دمشق مقتل موظف الكوادر المحلية وزارة الخارجية الإيرانية
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