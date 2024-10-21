الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 38 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط, ڤيتو
ميناء دمياط, ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين عن حركة السفن والبضائع بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الهيئة أن الميناء استقبل 9 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40224 طنا تشمل: 10083 طن يوريا و2368 طن بودرة جبس و4718 طن كلينكر و3110 أطنان أسمنت و4918 طن ألواح جبس و1500 طن ملح و13527 طن بضائع عامة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32658 طنا تشمل: 7827 طن حديد و2500 طن سكر و400 طن فول و3600 طن زيت طعام و7002 طن ابلاكاش و9861 طن قمح و897 طن خشب زان و2236 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 571 طنا.

 

حركة الصادر من الحاويات الميناء

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1034 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4422 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129264 طنًا  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150646 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3704 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية  ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5208 حركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحبوب والغلال الاسكندرية الصادر من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة هيئة ميناء دمياط حركة الوارد من البضائع العامة رصيد صومعة الحبوب والغلال صيد صومعة الحبوب والغلال ميناء دمياط ميناء دمياط اليوم

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل وفد الشركة المصرية للمناطق اللوجستية

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أخبار الاقتصاد: انخفاض أسعار الدواجن، مفاجأة بشأن الأموال الساخنة الهاربة من مصر خلال 48 ساعة، والبورصة تخسر 56 مليار جنيه

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

يبدأ تطبيقها غدًا، رئيس الوزراء يحدد شروطا جديدة لإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

الكهرباء تحدد 8 أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية، تعرف عليها

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا

منوعات

المزيد

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

المزيد
الجريدة الرسمية