تداول 38 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين عن حركة السفن والبضائع بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الهيئة أن الميناء استقبل 9 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40224 طنا تشمل: 10083 طن يوريا و2368 طن بودرة جبس و4718 طن كلينكر و3110 أطنان أسمنت و4918 طن ألواح جبس و1500 طن ملح و13527 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32658 طنا تشمل: 7827 طن حديد و2500 طن سكر و400 طن فول و3600 طن زيت طعام و7002 طن ابلاكاش و9861 طن قمح و897 طن خشب زان و2236 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 571 طنا.

حركة الصادر من الحاويات الميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1034 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 533 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4422 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129264 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150646 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3704 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5208 حركة.