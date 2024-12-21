محافظ سوهاج يحيل المتغيبين عن العمل بمدرسة الصلعا للتحقيق

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مجمع المصالح الحكومية بقرية الصلعا، وتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الصلعا الإعدادية المشتركة، وقد تلاحظ عدم وجود مدير المدرسة، وتغيب عدد كبير من الطلاب، ووجه بإحالة المتغيبين عن العمل بدون إذن أو مبرر للتحقيق.



كما تفقد المحافظ انتظام سير الامتحانات التجريبية بمعهد فتيات الشيخ أحمد مهران الإعدادي الثانوي الأزهري بالصلعا، والتي ظهرت بمظهر إيجابي في النظافة وانتظام العملية التعليمية، كما تفقد سير العمل بالوحدة الصحية بالصلعا، واطمأن على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض، وخلال الجولة بقرية الصلعا تلاحظ المحافظ وجود مبنى قديم للجمعية الاستهلاكية التعاونية بالصلعا، ووجه برفع كفاءتها، وإعادة استغلالها بما يلبي حاجات أهل القرية على أن يتم حصر جميع الجمعيات المثيلة على مستوى قرى المحافظة للاستفادة منها في تقديم خدمات لمواطني القرية.

وشملت الجولة كذلك تفقد شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، ثم ميدان الثقافة بحي شرق، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسيوط سوهاج في المسافة من كوبري الثقافة وحتى منطقة الثلاث كباري، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن من خلال تكثيف العمالة القائمة على تنفيذ أعمال التطوير وزيادة ساعات العمل للانتهاء من كافة الأعمال في المدد المقررة.

وأختتم المحافظ الجولة بمدينة ناصر، حيث تفقد منطقة أسفل كوبري أخميم وبداية الكورنيش الشرقي، موجها برفع الإعلانات العشوائية، ورفع مستوى النظافة بالمنطقة، كما تفقد منطقة سوق ناصر القديم، موجها بالمتابعة الدورية من الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لمنع الإشغالات.

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