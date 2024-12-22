الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (2 – 3)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

فرح المصريون بقدوم السيدة نفيسة، أيما فرح، وخرجوا عن بكرة أبيهم لاستقبالها، وكان في مقدمتهم الوالي، الذي خصص لها دارا واسعة، لتتمكن من أداء عباداتها على الوجه الأكمل، وحدد يومين لاستقبال الراغبين في التبرك بها، والاستفسار منها عن أمور الدين.



وأفاد منها الإمام الشافعي كثيرا، حتى أنه أوصى بأن تصلي عليه بعد موته.

السيدة نفيسة والإمام أحمد بن حنبل

وللإمام أحمد بن حنبل نصيب في الأخذ عن السيدة نفيسة، وبهذا تكون نفيسة ذات أثر علمي في فقه عالمين كبيرين من أئمة المسلمين، وهما الشافعي وأحمد بن حنبل.

من كراماتها

ومن كراماتها أن جاريتها جوهرة خرجت في ليلة ذات مطر كثير لتأتيها بماء للوضوء ففاض ماء المطر فلم يبتل قدمها.



وقبرها معروف بإجابة الدعاء، عليه مهابةٌ ونورٌ، مقصود للزيارة من كل حدب وصوب.

شفاء اليهودية المشلولة

وقيل إنه كان بجوارها قوم من اليهود، حينما قدمت إلى مصر ونزلت في دار جمال الدين عبد الله، فأقامت بها مدة شهور.



ومن بينهم امرأة يهودية لها ابنة مشلولة مقعدة لا تقدر على الحركة، فأرادت الأم أن تذهب إلى الحمام، فسألت ابنتها أن تأخذها معها إلى الحمام فامتنعت البنت فقالت لها أمها: تقيمين في الدار وحدك؟!



فقالت لها أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي، فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها فحملتها ووضعتها في زاوية من البيت وذهبت.

ثم إن السيدة نفيسة توضأت فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من ماء الوضوء شيئًا قليلًا بيدها، وتمسح به على رجليها فوقفت فورا.

شُفيَت من الشلل، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها مرض قط، حدث هذا بينما السيدة نفيسة مشغولة بصلاتها، لم تعلم بما جرى.. إلا أن البنت سمعت مجيء أمها من الحمام فخرجت من دار السيدة نفيسة حتى أتت إلى دار أمها، فطرقت الباب، فخرجت الأم تنظر من يطرق الباب فدخلت البنت، وعانقت أمها وقبلتها فلم تعرفها أمها لأن ابنتها مقعدة.

ولما تبينت الأمر، هتفت: هذا والله الدين الصحيح، وما نحن عليه من الدين قبيح أي عن اليهودية.



ثم دخلت، فأقبلت تقبل قدم السيدة نفيسة، وقالت لها: امددي يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدًا رسولُ الله، فشكرت السيدة نفيسة ربها، عزّوجلّ، وحمدته على هداها وإنقاذها من الضلال.

مسجد السيدة نفيسة، فيتو

ثم مضت المرأة إلى منزلها، فلما حضر زوجها أبو البنت، وكان اسمه أيوب، وكان لقبه "أبو السرايا". وكان من أعيان قومه، ورأى البنت على تلك الحالة ذُهل وطاش عقله (كان فيه عقل وطاش) من الفرح، واستفسر من الأم عما حدث. فأخبرته بقصتها مع السيدة نفيسة فرفع رأسه إلى السماء، وقال: سبحانك هديت من تشاء وأضللت من تشاء، والله هذا الدين الصحيح ولا دين إلا دين الإسلام.

ثم أتى إلى باب السيدة نفيسة فمر بخديه على عتبة بابها وأسلم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله،أن جدك محمدًا رسول الله.. ثم شاع خبر البنت وإسلام والديها، فأسلم جماعة اليهود الذين كانوا يعيشون معهم، وقيل إنهم كانوا 70 ألف يهودي.

انحسار نهر النيل

وتوقف النيل عن الزيادة في زمنها فحضر الناس إليها، وشكوا إليها ما حصل من توقف النيل فدفعت قناعها إليهم، وقالت لهم‏:‏ ألقوه في النيل فألقوه فيه فزاد حتى بلغ اللّه به المنافع‏.‏

وأسر ابن لامرأة ذمّية في بلاد الروم فأتت إلى السيدة نفيسة، وسألتها الدعاء أن يردّ اللّه ابنها عليها فلما كان الليل لم تشعر الذمّية إلاّ بابنها، وقد هجم عليها في دارها فسألته عن خبره، فقال‏:‏ يا أمّاه لم أشعر إلاّ ويد قد وقعت على القيد الذي كان في رجليَّ وقائل يقول‏:‏ أطلقوه قد شفعت فيه نفيسة بنت الحسن‏.‏ فوالذي يُحلَفُ به يا أمّاه لقد كُسر قيدي وما شعرت بنفسي إلاّ وأنا واقف بباب هذه الدار‏.‏

مع أحمد بن طولون

وقيل إنه لما ظلم أحمد بن طولون، استغاث الناس من ظلمه، وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها.. فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غدٍ. فكتبت رقعة: ووقفت بها في طريقه، وقالت: يا أحمد بن طولون.. فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه، وأخذ منها الرقعة وقرأها، فإذا فيها: "ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم ففسقتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم.

هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة لا سيّما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنَّا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون"!

يقول القرماني: فعدل من بعدها ابن طولون لوقته! ويبقى الظالم، فرفع المظالم عن الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.