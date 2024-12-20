الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (4 – 5)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

برع الإمام الشافعي في الفقه، حتى أن بعض المؤرخين يعتبرونه مؤسس علم أصول الفقه، كما تفوق في نظم الشعر.. وله ديوان مشهور.. أما مؤلفاته العلمية في الفقه والحديث فقد طبقت الآفاق.

مؤسس علم أصول الفقه

يشرح ابن خلدون في "المقدمة" باختصار السياق التاريخي الذي أسس فيه الإمام الشافعي علم أصول الفقه بكتابه "الرسالة"، استجابة لطلب صديقه الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي، فيقول "واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا تحتاج إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا، فمنهم من أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم، فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول، وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه، وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه".

ضريح الإمام الشافعي بالقاهرة، فيتو



ويظهر من كلام ابن خلدون أن الصحابة والتابعين مارسوا تلك القواعد في اجتهاداتهم، وتمثلوا تلك الضوابط ملكة وسليقة، من دون أن تكون لها مصطلحات وقواعد مضبوطة وتسميات دقيقة، فجاء الشافعي فأسس لجمع هذه القواعد وتصنيفها في كتابه "الرسالة"، فدشن بذلك منهجا لاستنباط الأحكام ومناهج الاستدلال التي هي روح علم أصول الفقه.

واستعان الشافعي في ذلك بخبرته بالمدرستين الرئيسيتين في الفقه الإسلامي؛ أهل الحديث وأهل الرأي، حيث يقول ابن حجر العسقلاني "فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلا ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار".



شاعر العلماء وإمام الحكماء

تميَّز الإمام الشافعي عن باقي الأئمة الأربعة بميوله الأدبية الشعرية وهي من بركات عيشه في منطقة هذيل، حتى وصف بأنه "شاعر العلماء وإمام الحكماء"، وقيل عنه "يبدو أن الشعر قد غلب الإمام الشافعي فجرى في مداده من غير سعي ولا طلب"، رغم أنه كان يحرص على التقليل منه ويقول في ذلك:

"ولولا الشعر بالعلماء يزري ** لكنت اليوم أشعر من لبيد

وأَشجعَ في الوغي من كل ليث ** وآل مهلب وبني يزيد"

وقد جمع شعره في ديوان حمل اسمه ضم حوالي 143 قصيدة، لا تزال تتردد بين الناس لما فيها من عمق الحكمة وسهولة العبارة وجمال الأسلوب، عبَّر فيها عن مراحل مختلفة من حياته، ولحظات مناجاته للخالق كقوله مثلا:

إليك إله الخلق أرفع رغبتي ** وإن كنتُ -يا ذا المنِّ والجود- مجرما

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي ** جعلت الرجا مني لعفوك سلما

كما عكس في شعره أسلوبه في التعامل مع الذات والآخر، من قبيل قوله:

صُنِ النفس واحملها على ما يزينها ** تعش سالما والقول فيك جميل

ولا تُرينَّ الناس إلا تجملا ** نبا بك دهر أو جفاك خليل

وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد ** عسى نكبات الدهر عنك تزول

ولا خير في ود امرئ متلون ** إذا الريح مالت مال حيث تميل

وما أكثر الإخوان حين تعدهم ** ولكنهم في النائبات قليل

تلاميذه

أخذ العلم عن الشافعي عدد كبير من التلاميذ، أبرزهم رابع أئمة المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وأبو محمد الربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري.

كما أخذ عنه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، الذي لازمه منذ أن قدم مصرا ووصف بأنه حافظ مذهب الشافعي، وهو الذي ألف الكتب التي عليها مدار المذهب الشافعي بعد كتب الإمام. كما تتلمذ على الشافعي علماء آخرون كالحارث المحاسبي أحد أعلام التصوف، والحارث بن سريج البغدادي.



مؤلفات الشافعي

للإمام الشافعي عشرات الكتب في أصول الفقه، ويعد كتاب “الرسالة” الأول في أصول الحديث، كما ألف كتابًا دافع فيه عن السنة النبوي أسماه “جماع العلم”، كما كتب في أصول الإسلام كالصلاة والزكاة والحج، بجانب فروعه كالطهارة والنكاح والطلاق وغيرها.

وهناك كتب مصنفة في الفروع، وقد جمعت كلها في كتاب واحد اسمه كتاب الأم. وله كتاب في الطهارة، وكتاب في الصلاة، وكتاب في الزكاة، وكتاب في الحج، وكتاب في النكاح وما في معناه، وكتاب في الطلاق وما في معناه، وفي الإيلاء والظهار واللعان والنفقات، أملاها على أصحابه، ورواها عنه الربيع بن سليمان المرادي.

ومن أبرز مؤلفاته:

كتاب الرسالة الذي ألفه في العراق تم أعاد تنقيحه في مصر.

كتاب أحكام القرآن، وقد جُمع بعد وفاته، ويضم شرحه لآيات قرآنية وفق مذهبه وعلمه.

كتاب جماع العلم، الذي دافع فيه عن السنّة وحجيتها، وأثبت ضرورة اتباعها وكذلك فرائض وأركان الدين الإسلامي.

كتاب إبطال الاستحسان.

كتاب مسند الإمام الشافعي، ويضم الأحاديث النبوية التي تأكد بنفسه من إسنادها وصحتها.

كتاب اختلاف الحديث، وقد أزال فيه اللبس والخلاف عن بعض الأحاديث.

كتاب اختلاف مالك والشافعي.

كتاب الأم، وهو سفر عظيم من عدة أجزاء، وقد وصف بأنه "الموسوعة الفقهية التأسيسية للمذهب الشافعي"، وكان آخر ما كتبه في حياته، وضمنه خلاصة أفكاره، وحججه في المسائل الفقهية المختلف عليها، كما ضمنه وصيته.

ديوان الشافعي

كان الشافعي أديبًا وشاعرًا فصيحًا بالإضافة إلى معرفته للعلوم الشرعية الإسلامية، فقد ارتحل الشافعي إلى البادية في صغره، ولازم قبيلة هذيل التي كانت أفصح العرب وتعلَّمَ كلامها، وقد بلغ علمه في اللغة العربية أن الأصمعي الذي له مكانة عالية في اللغة قال: “صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس.



ويتميز شعرُ الشافعي أنه لم يكن يَقصد منه التكسُّبَ أو التقربَ إلى أصحاب المال والجاه والسلطان، بل كان شعرُه في أغلبه يتناول الحكمة ومناجاة الخالق، والدعاء والاستغفار والتندم على المعاصي. ولذلك انتشر شعره بين الناس، ولا يزال شعره متداولًا حتى الآن، وصارت بعض أبياته أمثالًا يتداولها الناس في حياتهم اليومية.

اجتهد الشافعي بمكة، ودرس أهلُ العراق مذهبه، ولكن العلماء في ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهبي في دراستهم، بل كان كل عالم يجتهد فيما يعرض له من المسائل اجتهادًا حرًا، وقد يستعين بدراسة غيره، ليستن لنفسه طريقًا، وليكون له رأيًا من غير أن يتقيد بطريق من استعان به، ولا برأيه، ولم يكن ثمة تقليد إلا تقليد العامة لمن يستفتونهم من العلماء، لذلك لم تصبح هذه البلاد شافعية باجتهاد الشافعي فيها، أو دراسته لأهلها.

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