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رياضة

ريال مدريد يراقب صفقته المنتظرة في مواجهة إشبيلية غدا

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

 كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد سيوجه أنظاره إلى أحد لاعبي إشبيلية خلال مواجهة الفريقين، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

خوانلو سانشيز ضمن اهتمامات ريال مدريد 

 وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أشهر أن إدارة الميرنجي تراقب خوانلو سانشيز، نجم فريق إشبيلية، مع منتخب إسبانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية "لا يزال خوانلو على طاولة ريال مدريد لدعم مركز الظهير الأيمن، وسيراقبه مسؤولو الملكي مجددا عن قرب خلال المباراة على التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو".

 

وأشارت إلى أن خوانلو بحاجة لاتخاذ خطوة إضافية في مسيرته، خصوصا أن بدايات هذا الموسم تشير إلى تطور ملحوظ في قدراته، حيث سجل هدفًا ضد لاس بالماس في الجولة الأولى من الدوري، كما زار الشباك على ملعب ميتروبوليتانو قبل أيام (1-3)، رغم أن أتلتيكو مدريد تمكن من قلب النتيجة.

وفي كأس ملك إسبانيا، أحرز خوانلو هدفًا وصنع آخر مع إشبيلية هذا الموسم.

 

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