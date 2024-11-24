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رياضة

بيريز يفجر مفاجأة بشأن عائدات تنظيم الحفلات الموسيقية بالبرنايبو

سانتياجو برنابيو
سانتياجو برنابيو

رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على أنباء معاناة النادي الملكي اقتصاديًّا، بسبب إيقاف تنظيم الحفلات الموسيقية على ملعب "سانتياجو برنابيو".

عائدات تنظيم الحفلات الموسيقية بسانتياجو برنابيو

وقال بيريز، في تصريحات خلال الجمعية العامة لريال مدريد: "تنظيم الحفلات الموسيقية ليس نشاطا مربحًا للغاية بالنسبة للنادي، أريد أن تعلموا أن العائدات في هذا الجانب بالكاد تمثل 1% فقط".

وأضاف: "إننا ندرك أن هذا النشاط مهم لأنه يعزز صورة النادي، ولهذا السبب، نوفر ملعبنا لهذه الأنشطة. وسيكون القرار بيد بلدية مدريد إذا كانت تريد أن يستمر الملعب كموقع للأحداث الكبرى، مما سيعزز صورة المدينة بأكملها ويفيد الكثيرين. أكرر، بالنسبة لنا، لا يمثل ذلك سوى 1% من الأرباح".


وتابع: "لا يمكن تصور أن نقرأ في بعض الوسائل الرقمية السامة، أن البرنابيو لا يملك رخصة لممارسة نشاطه".

وبخصوص الحكم القضائي الذي أمر بوقف أعمال إنشاء مواقف السيارات والنفق في محيط البرنابيو، علق بيريز: "فيما يتعلق بالمواقف، فإن البنى التحتية الكبيرة تتطلب مواقف للسيارات، وقد اتفقنا على ذلك مع البلدية، حيث سيتم تخصيص ثلث المساحات للسكان المحليين".

واختتم: "هل يمكن لأي شخص أن يفهم أنه من أجل لعب 25 مباراة سنويًّا، لمدة ساعتين فقط، يتم استثمار هذا الحجم من الأموال؟ لكننا نفعل ذلك بهدف تحسين حي تشامارتين الذي لدينا معه علاقة وثيقة منذ سنوات عديدة".

وكانت المحكمة الإدارية رقم 30 في مدريد، برئاسة القاضية ماريا ديل كارمن كاسادو، قررت في سبتمبرالماضي "تعليق تنفيذ" أعمال بناء موقفي السيارات والنفق المحيطين بالملعب.

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