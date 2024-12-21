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رياضة

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

فريق الزمالك
فريق الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم السبت، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال خوض تدريبات متنوعة قبل انطلاق الفقرة الفنية.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على حالة اللاعبين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

 تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

جروس: كنت أعلم صعوبة مباراة سيراميكا وجمهور الزمالك عظيم 

فيما قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس: "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

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