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الكشف على 1242 مواطنا خلال قافلة طبية في البحيرة (صور)

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الحجناية بدمنهور بوجود ٩ عيادات طبية يومي الأربعاء والخميس ١٨و١٩ / ١٢ / ٢٠٢٤، وتم الكشف خلالها على ١٢٤٢ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، وذلك فى إطار مبادرة بداية.

قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو


 

تخصصات مختلفة للكشف على 1242 خلال قافلة مجانيّة بقرية الحجانية 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتى الباطنة ٣٤٨  - عيادة الأطفال ١٤٩ - الجراحة ١١٥ - النساء ١٠٨  - العظام ١٧٢ - انف وأذن ١٣١ - جلدية ١٦٢ - أسنان ٥٧).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر،  ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



تكثيف عمل القوافل العلاجية والطبية لخدمة مواطني محافظة البحيرة

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانيه بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بقرية الحجانية بالبحيرة، فيتو


 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية.

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البحيرة قافلة طبية دمنهور مديرية الصحة بالبحيرة محافظة البحيرة

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