ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

تصدر اسم طالب عبد المحسن، منفذ عملية الدهس في ألمانيا، تريند مصر والعالم، وقام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تعاملوا مع طالب عبد المحسن بالكشف عن هويته وأبعاد شخصيته، التي تحولت من طبيب نفسي مسلم، إلى مريض نفسي مُلحد.

حكاية طالب عبد المحسن منفذ عملية الدهس بألمانيا

حكاية منفذ عملية الدهس في ألمانيا طالب بن جواد بن حسين العبد المحسن، أسمه في الأوراق الرسمية، بدأت تتكشف، وخاصة أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانًا أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن حادث الدهس الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج، الألمانية وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

طالب عبد المحسن، فيتو

وأعلنت الخارجية السعودية موقفها في نبذ العنف، وأعربت عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبًا".

الأمر لم يتوقف عند ذلك، لكن هناك تقارير إعلامية أكدت أن منفذ عملية الدهس بألمانيا هو هارب من السعودية، وطالبت المملكة السعودية تسليمه لها، لكن السلطات الألمانية رفضت تسليمه بحجة مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي للتعليق فقال: "هذا جنون، من يرفض تسليم قاتل يستحق عقوبة قاسية!"، ويقصد بأنه يجب معاقبة الحكومة الألمانية لرفضها طلب السعودية.

طالب عبد المحسن مُلحد ويؤيد إسرائيل

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم منفذ عملية الدهس في ألمانيا "طالب عبد المحسن" كشفوا فيها أبعاد غريبة ومثيرة عن شخصية الطبيب النفسي "طالب عبد المحسن"، والاختلال النفسي الذي يعاني منه، من خلال تعاملهم معه من قريب.

حساب طالب عبد المحسن، فيتو

علق الباحث في الحركات الإسلامية سامح عسكر فقال: "للأسف... منفذ حادث الدهس في ألمانيا كان من قرائي قبل طوفان الأقصى، ثم فوجئت بتحوله لتأييد إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة، تابعته قديمًا لما كان يكتبه من نقد مستقل وفكر حر، لكن قمت بكتم تغريداته بعدما رأيت تعصبه الشديد ضد الإسلام.. وتأييده لمجازر إسرائيل بغرابة..".

وأضاف سامح عسكر "طالب عبدالمحسن سعودي الجنسية، شأنه كشأن أي عربي ألحد ليس للعدالة والإنسانية، ولكن كرها وغيظا ونقمة على العالم..، شخصيا غير مصدوم، يفترض أن الذي يقوم بذلك متطرف دينيًا لكراهيته أعياد المسيحيين، لكن لعلمي بأن التطرف واحد سواء عن إيمان وإلحاد، وكتبت في ذلك عشرات المقالات كيف يحدث هذا الأمر....".

ناقم على اللاجئين المسلمين في ألمانيا

وقال الباحث سامح عسكر: "إن التطرف طاقة غضب وتمرد على الكون، وكراهية لأي بهجة وطاقة نور.. رحم الله ضحايا ألمانيا، وأفضيت إلى ما قدمت يا طالب..."

هوية منفذ عملية الدهس طالب عبد المحسن، فيتو



وطالب سامح عسكر بعدم حصر الإرهاب في الإسلام قائلًا: "يعني الملحدين بيعملوا عمليات إرهابية عادي.. مشوفش ملحد بعد كدا يحصر الإرهاب في الإسلام..!، التطرف هو خلل نفسي وعقلي معا، هو وليد عدة أشياء مجتمعة تبدأ من الفرد وصولا للمدرسة والمجتمع والدولة".



وعن شخصية منفذ عملية الدهس في إلمانيا قال سامح عسكر "هو كان ناقم على اللاجئين المسلمين في ألمانيا، ومن الواضح إنه تأثر بالحركات الفاشية الأوروبية المعادية للعرب والإسلام".



وعلق أحد البلوجرز ويدعى أحمد، أحد المتعاملين مع الطبيب طالب عبد المحسن، فقال: "لأني كذلك عرفته ودخلنا في حوارات (اسلامية وإلحادية وحقوق مثليين) كان حينها لا يعرف هل هو ربوبي أو لا ديني.. عموما أقول: تفسيري هو أنه أراد بفعلته (1. أن ينتقم من العرب ويسيء اليهم 2. يخلد اسمه بعد فشله أن يكون شيء ويلتفت إليه أحد) هو حانق على مجتمعه ويحمله أسباب فشله".

السعودية طالبت ألمانيا بتسليم طالب عبد المحسن منذ 2006

أما البلوجر السعودي إياد الحمود، فقال: "الصحف الألمانية تتحدث عن شخص اسمه (طالب عبدالمحسن) معارض للسعودية هو من قام بعملية الدهس وقتل أكثر من 11 شخصا وأكثر من 70 جريحا، وهدد المواطنين في ألمانيا عبر حسابه ونفذ تهديده في النهاية. لا أعرف إذا تذكرونه لكنه شخص ملحد كان يعمل في تهريب البعض إلى ألمانيا ويقول عنها أرض الحرية..."

تغريدة أيلون ماسك عن طالب عبد المحسن، فيتو



أحد النشطاء السعوديين قال "من ارتكب هذه الجريمة اسمه "طالب عبدالمحسن" طبيب ملحد وهرب من المملكة وطالبت السعودية بتسليمه ورفضت ألمانيا تسليمه وله تاريخ في تهريب الفتيات واللجوء إلي ألمانيا، ومعارض للمملكة العربية السعودية لا يمثلنا كالسعوديين ولا يمثل المملكة".



أما البلوجر الكويتي أبو أحمد الرويح فقال: "منفذ عملية الدهس في المانيا طالب عبدالمحسن المقيم في ألمانيا منذ سنة 2006 يحمل فكر إرهابي والسعودية كانت تطالب السلطات الألمانيه بتسليمه لها رفضت السلطات الألمانية بحجة الحرية وتم سحب الجنسية السعودية منه، وكانت السعودية تكرارا ومرارا تحذر ألمانيا بأنه يحمل فكر إرهابي لكن ألمانيا لا تصغي للسعودية يحتون هؤلاء لشيطنة دولنا والنتائج تنقلب عليهم".

منفذ عملية الدهس طبيب نفسي ومضطرب نفسيًا

كما كشف عدد من النشطاء عن حالة الاضطراب النفسي التي كان يعاني منها طالب عبد المحسن، برغم من كونه طبيب نفسي، وتداولوا مقطع صوتي للطبيب طالب جواد عبد المحسن، الذي كان يهدد الألمان.

هذا مقطع صوتي للإرهابي للطبيب الملحد المدعو طالب جواد عبدالمحسن

(من المذهب الشيعي) وهو يهدد المواطنين الألمان، خلوا الناس تعرف حقيقة الادوات المشردة. pic.twitter.com/LM4Pf1aTOf — ‏Faisal (@fai13l) December 21, 2024

وقال طالب عبد المحسن في المقطع الصوتي المتداول له، والذي عبر عن حالة الاضطراب التي يعانيها: "سبب آخر يجعلني أعتبر المواطنين الألمان مسئولين عن الاضطهاد، الذي أواجهه في ألمانيا، إنها قصة قرص USB مسروق من صندوق بريدي، لكن هذا يحتاج إلى بعض الفلسفة، للتوضيح، وجهة نظري عادة ما يقارن الناس بين الاشتراكية والرأسمالية، ولكن أعتقد أنه ينبغي المقارنة بينهما، الاشتراكية مع الليبرالية أو في هذا السياق، الليبرالية الكلاسيكية عندما أراد الأوروبيون استبدال الاستبداد فأنشأوا الليبرالية القائمة على السؤال هل للحكومة الحق في الحد من حقوق المواطن، الحياة والحرية والممتلكات وهذا ينعكس في القوانين الأمريكية الليبرالية، هل يحق للحكومة منع المواطن من التملك وحمل مسدس."

بلاغ لفتاة سعودية ضد طالب عبد المحسن، فيتو

وكشف أحد الأطباء النفسيين عن حالة طالب عبد المحسن فقال: "طالب عبدالمحسن يعاني من صراعات داخلية واضطرابات نفسية تدفعه إلى معاداة الإسلام ويتمتع بشخصية سايكوباثية تحارب الإسلام من خلال الاعتقالات والقتل والتطرف"



كما كشف أحد النشطاء أن "فتاة سعودية قامت عام 2023، بإبلاغ الشرطة في إلمانيا عبر حسابهم وعبر إيميلهم بعدة رسائل بأن المدعو طالب عبدالمحسن يهدد دوما في حسابه أنه ينوي دهس الألمان ويهدد بقتلهم! لكن شرطة برلين والألمان تجاهلوا ذلك ولم يلقوا بالًا لتلك الرسائل والتحذيرات!"

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