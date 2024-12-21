ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماجدبورج

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى استقالة المستشار الألماني أولاف شولتس، فورًا عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا.



وكتب ماسك على منصته "إكس": "على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".

حادث دهس عيد الميلاد

تصريحات ماسك جاءت ردًّا على تقارير حول الحادثة التي شهدتها مدينة ماجديبورج الألمانية، حيث دهست سيارة حشدًا من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.

طبيب عربي

أعلنت السلطات الألمانية، مساء الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسؤول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

وأشار المسؤول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس منفذه حشدًا في سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

وقال هاسيلوف للصحفيين في مكان الواقعة «لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية… طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006».

وأضاف «من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة».

وقال متحدث باسم شرطة ماجديبورج إن سيارة صدمت حشدا «لمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد»، في حين تتعامل السلطات مع الواقعة على أنها هجوم.



دعم "البديل من أجل ألمانيا"

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أثار ماسك الجدل بتدخله في السياسة الألمانية عبر تأييده لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، واصفًا إياه بـ"منقذ ألمانيا".

ويأتي هذا التصريح في ظل استعداد ألمانيا لإجراء انتخابات وطنية في 23 فبراير المقبل بعد انهيار حكومة ائتلافية يسارية بقيادة شولتس.



ويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" بمركز ثانٍ في استطلاعات الرأي، ما قد يعقد تشكيل حكومة أغلبية من الأحزاب التقليدية، التي تعهدت بعدم التعاون مع الحزب اليميني المتطرف على المستوى الوطني.



وكان ماسك قد انتقد العام الماضي إدارة الحكومة الألمانية لقضايا الهجرة غير الشرعية، وأعرب عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن السلطات أخذت علمًا بتصريحات ماسك لكنها امتنعت عن التعليق خلال المؤتمر الصحفي الدوري.

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