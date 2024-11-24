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صحة الدقهلية: توقيع الكشف على 244 مريضًا ضمن مبادرة الطب العلاجي بمحلة دمنة

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة في محافظة الدقهلية توقيع الكشف على 244 مريضًا، ضمن مبادرة للطب العلاجى بالمديرية فى مركز طب أسرة محلة دمنة.

الكشف على 244 مريضًا ضمن مبادرة للطب العلاجى

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن تنظيم بروتوكول تعاون ومبادرات علاجية ضمن مبادرة بداية لبناء الإنسان، وحرصًا على وصول الخدمات الطبية من تخصصات دقيقة للأماكن النائية.

وضمت المبادرة تخصصات عدة منها (الباطنة- العظام - الجراحة - الأطفال - الرمد - أنف وأذن - مخ وأعصاب).

بيان لقافلة طبية في الدقهلية 

وقد جاء بيان الحالات التي جرى توقيع الكشف عليها فى إطار المبادرة كالتالى: 
الباطنة ١٦
أنف وأذن ٢٤ 
مخ وأعصاب ٢٣
جراحة ٥ 
نسا ٣٥
جلدية ٤٥
أطفال ٢٥
رمد ٢٥
عظام ٤٦

مبادرة علاجية بمستشفى دميرة للصحة النفسية

وفى سياق متصل نظمت إدارة الطب العلاجى بصحة الدقهلية مبادرة علاجية بمستشفى دميرة للصحة النفسية تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 54 حالة بالمستشفى منها 33 باطنة و21 قلب تم تحويل اثنين منهم لإجراء فحص إيكو.

 

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ووجه الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى إلى إدخال تخصص الجلدية كخدمة إضافية للمستشفى لمنع حدوث أي عدوى.

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