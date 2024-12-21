السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بوسترات بطلات مسلسل القدر (صور)

أبطال مسلسل القدر،
أبطال مسلسل القدر، فيتو

مسلسل القدر، طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لبطلات مسلسل القدر وفي مقدمتهم الفنانة ديمة قندلفت ورزان جمال.

وظهرت كل بطلة في صورة بمفردها والخلفية صورة من الطبيعة لمكان به أشجار.

موعد انطلاق مسلسل القدر على MBC

وفي ما يتعلق بموعد انطلاق مسلسل القدر على قناة MBC في مصر فإن ذلك سيكون يوم 29 ديسمبر الجاري وسيعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية، ويتكون مسلسل القدر من 45 حلقة وسيعرض على منصة شاهد وMBC.

 

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وسبق أن طرحت منصة شاهد بوستر جماعي لأبطال مسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل القدر يوم ٢٤ ديسمبر الجاري على منصة شاهد وسيكون متاحا للجمهور في مصر على شاهد يوم ٢٩ ديسمبر الجاري.

 

“الثمن”  تجربة سابقة لرزان جمال في عالم الدراما المعربة 

رزان جمال، اشتهرت بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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