السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 892 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 892 مخالفة
تحرير 892 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 892 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

مخالفات الملصق الإلكتروني

 ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت ترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 467 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 42 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الإدارة العامة للمرور ب الدراجات النارية الكثافات المرورية المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى

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