بدء جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير نجلها لبيع أعضائه

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان وأحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير نجلها لبيع أعضائه بالتعاون مع طفل أجنبي من دولة عربية.

استدعاء الشؤون الاجتماعية لبحث حالة الطفل

واستدعت المحكمة الشئون الاجتماعية بـ محافظة بورسعيد لبحث حالة الطفل الكويتي المضبوط بواسطة الشرطة الدولية، لعمل تقرير وإيداعه في ملف القضية، كما غاب المتهم ودفاعه عن أولى جلسات المحاكمة وحضرت المتهمة ترتدي الأبيض، وجلست خارج القفص تطمئن من هيئة الدفاع عنها عن مصيرها.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولى، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وكانت الشرطة الدولية قد ضبطت المتهم الثاني من دولة عربية، كما ضبطت الشرطة المصرية المتهمة والدة الطفل.

تفاصيل سابقة عن الجريمة كاملة

وكانت قد اعترفت مسبقًا في التحقيقات المتهمة "هويدا. ث.م" المتهمة في قضية محاولة بيع أعضاء ابنها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور بمحافظة بورسعيد، بأنها كانت تنوي بيع كلية طفلها نظير مبلغ مالي كبير.



سبب بيع أعضاء ابنها

واعترفت المتهمة في القضية السالف ذكرها، أنها لم تكن ترغب فى التخلص من ابنها، ولكنها بعد طلاقها كانت تعيش في شقة مفروشة بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، وكان طليقي يتكفل بسداد الإيجار، ولكنها أرادت أن تعيش فى شقة تمليك مع أولادها، لذلك فكرت في بيع كلى نجلها الصغير.



التواصل مع سماسرة بيع الكلى البشرية

واستكملت المتهمة "تواصلت مع صفحات "بيع الكلي في مصر"، وقد تواصلت مع شخص ما وادعى أنه طبيب بالقصر العينى يدعى "خالد علي" من خلال الأكونت الخاص بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت المتهمة: "كان يتواصل معى من مجموعة اكونتات مختلفة، وقال لى إنه لا يشترى كلي كبار السن، ولكن من سن ٧ إلى ١٨ سنة، ثم سألني هل عندك أولاد، قلت له أيوه، عندى بنت وولد، طلب صورهم، بالفعل قمت بتصويرهم، وأرسلت له الصور، لكنه أخبرني بأنه سيتم الاتفاق على شراء كلى الولد فقط.

تجارة الأعضاء البشرية على السوشيال ميديا

وتابعت المتهمة، بعدها طلب منى تصوير ابنى عاريا، وتصوير العضو الذكرى له، قمت بعمل ذلك وأرسلت الصور له، ثم طلب عينة دم ١٥ ملي، وعينة بول، وشراء سرنجات، وكالونه، ثم طلب أن أقوم بتنظيفه، وإعطائه مخدر، بشرط أن يقوم بشرب زجاجتين من المياه، ثم أقوم بالضغط على بطنه، فتنزل المياه من عضوه الذكري، وأقوم بعمل بث مباشر فى جميع الخطوات.

حقنة مخدر فى رقبة الطفل

واستكملت فى اليوم الذى فقد ابنى الوعى فيه طلب منى هذا الشخص أن أعطى ابنى برشامتين من المخدر حتى يغيب عن الوعى، وأقوم بسحب عينة الدم، وبالفعل أعطيته برشامه، والثانية وقفت فى زوره، اديته ميه علشان ينزلها، ولكنه قالى ما تخديش العينة إلا لما يغيب عن الوعى تماما، وحوالى الساعة ١٢ بالليل طلب منى أن نعطيه حقنة مخدر فى رقبته، لكنى رفضت.

أم تخدر طفلها لبيع كليته في بورسعيد

واستكملت المتهمة اعترافاتها: "هو كان متفق معايا إنه هيبعت لى واحد ياخد منى العينات فقط مقابل مليون جنيه، وباقى الفلوس بعد ذلك، ولكنى فضلت أتصل به لم يرد على، وفى نفس الوقت ابنى فقد الوعى، وأنفاسه كانت بطيئة، فذهبت به إلى مستشفى آل سليمان، وأخبرتهم أنني أتناول نوع من البرشام، وابنى غفلن وتناول منه، خشيت أن أذهب به إلى أي مستشفى حكومي حتى لا يحررون لى محضر إهمال".

وتابعت المتهمة خلال التحقيقات: " بعد ذلك قمت بتصوير ابنى ونزلت صورته على صفحتى الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وطلبت من الناس تدعى له، وكتبت يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، ثم قمت بمسح جميع الفيديوهات، والبث المباشر الذي كنت أتواصل به مع هذا الشخص".



واستكملت المتهمة في اعترافاتها "فوجئت فى اليوم التالى بالشرطة تطرق باب الشقة وألقت القبض على، وكان هذا فى نفس توقيت القبض على الشخص الذى كنت أتواصل معه، بسبب العثور على الفيديوهات، والمحادثات التى بيننا على الموبايل الخاص به".

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