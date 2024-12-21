تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في نكلا بالجيزة.. المتهم طلب أموالا لشراء المخدرات.. والجيران يكشفون تفاصيل صادمة

شهدت محافظة الجيزة جريمة قتل شاب على يد شقيقه أمام أهالي منطقة نكلا خلافا على الميراث من أجل شراء المخدرات .

انتقلنا لمركز منشاة القناطر لمتابعة تفاصيل الحادث، حيث شهدت المنطقة حالة من الحزن بسبب عدم قدرتهم على تخليص الضحية من يد الجاني.

واشاد جميع أهالي القرية بالمجني عليه من حيث شهامته ورجولته وسنوات حياته التي قضاها من أجل مساعدة والدته في تربية أشقائه ومنهم المتهم الذي ضل طريقه واتجه إلى طريق المخدرات فيما حاول شقيقه إبعاده عنه أكثر من مرة وادخاله المصحة ولكن بدون جدوى الأمر الذي تسبب في خلافات ومشاجرات بينهما انتهت بطرد المجني عليه للمتهم من منزل العائلة.

استشاط المتهم غيظا وخاصة بعد رفض المجني عليه إعطائه حقه في الميراث خوفا من صرفه في شراء المخدرات.

وأشار الجيران إلى أنهم شاهدوا ليلة الواقعة أصوات عالية تخرج من منزل المجني عليه اثناء اشتباكه مع شقيقه حول منعه من المخدرات ثم شاهدوا معركة انتهت بسحل المتهم للمجني عليه وإخراجه من منزله بعدما اعتدى عليه بضربات عبر عصا وبعدها استل سكينا كانت بحوزته وسددها له ثم قام بتسديد عدة ضربات له بقالب طوب كان في الشارع وامسك به وجلس بجواره حتى حضر رجال الشرطة دون أن يتمكن أحد من إنقاذ شقيقه منه.

وعندما توجهنا إلى منزل المجني عليه التقينا مع شقيقة المجني عليه والمتهم التي أكدت حزنها الشديد علي فراق الإثنين.

وقالت إن شقيقها المجني عليه كان بمثابة والدًا لهم جميعا وعلاقته بشقيقه المتهم كانت طيبة ولكن سرعان ما تحول ذلك إلى جحيم بعدما عرف المتهم طريق المخدرات حيث حاول شقيقه ابعاده عنه لكن دون جدوى.

واشارت شقيقة المتهم والمجني عليه، انه في ليلة الجريمة حضر المتهم وطلب من المجني عليه بالحصول على ميراثه بحجة أقامة مشروع لكن المجني عليه طلب منه الاول ان يعالج من تعاطي المخدرات ثم يعطيه حقه في الميراث الامر الذي دفع المتهم بالتعدي عليه بعصا ثم سلحة وانهى حياته بشكل وحشي امام الجميع.

والتقطت زوجة المجني عليه منها اطراف الحديث التي تعد أبنة عمهم أنها لم تصدق حتي الان ما حدث فالمتهم كان حنون علي شقيقه وطيب القلب وسرعان ما تحول لوحش بسبب تعاطيه المخدرات وكان دائما ما يتغيب عن المنزل بالايام وكل مرة يذهب المجني عليه ويبحث عنه وياتي به ويدخله مصحة الادمان التي سرعان ما يهرب منها، واختمت حديثها قائلة:" حسبي الله ونعم الوكيل".

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في نكلا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتى باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتله بجسده.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترامادول

وبيّنت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد شقيه، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الشاب مصاب بعدة طعنات وإصابات متفرقة بالجسد، وتمكن الأمن من ضبط المتهم شقيق المجني عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه.

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