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جامعة سوهاج تشارك في معرض تراثنا بـ 7 مشاريع طلابية و450 قطعة فنية

جامعة سوهاج تشارك
جامعة سوهاج تشارك في معرض تراثنا

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جناح الجامعة بمعرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية   الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويشارك به مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وعدد كبير من العارضين من مصر والدول العربية.

 

تفاصيل مشاركة جامعة سوهاج بمعرض تراثنا  

وقال النعماني ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي مضيفًا ان المعرض يتيح فرص تسويقية للمشروعات من هذا النوع، بالاضافة الى إتاحة العديد من المنتجات والمصنوعات التراثية المتميزة والترويج لها.

 

وخلال تفقده لجناح الجامعة أشاد النعماني بما شاهده من إبداعات فنية يدوية والمشروعات الطلابية المشاركة، مثمنًا مشاركة الطالبة صابرين رمضان من ذوي الإعاقة الحركية، وقدراتها الفنية المتميزة والتي تشارك بالمعرض بمشروع تصنيع الميداليات والكوفيات، واستطاعت تحويل إعاقتها إلى طاقة إيجابية وإبداع.

450 قطعة  يدوية وفنية  تتميز بها محافظة سوهاج

وأضافت الدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف التراثية بالجامعة ان المعروضات التي تضمنها جناح الجامعة بلغت ٤٥٠ قطعة متنوعة ما بين منتجات يدوية وفنية   تتميز بها محافظة سوهاج، مثل مشغولات الكورشيه، الشنط والحقائب، قطع فنية بخامة الريزين، مشغولات الحلي بخامات الأحجار، اضافة الى عدد من المشغولات الدالة على الهوية الصعيدية بصفة عامة، والسوهاجية بصفة خاصة، كما  شاركت 7 مشاريع طلابية عن تطوير الحرف التلي، المنسج، الايتامين، الاكسسوارات والخرز.

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