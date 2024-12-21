حصاد السياحة والآثار خلال أسبوع.. المشاركة بعدد من القطع الأثرية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة.. والكشف عن ألسنة وأظافر ذهبية لمومياوات لأول مرة بالمنيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركته في الوزارة خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري.

لقاء وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة السعودي لمناقشة أوجه التعاون

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع وزير الثقافة السعودي، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار، وإمكانية إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالسعودية، كما تم التطرق لإمكانية مشاركة وزارة السياحة والآثار المصرية بقطع أثرية في بينالي الفنون الإسلامية بجدة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجال الآثار والاستفادة من الخبرة المصرية في الحفائر الأثرية بالمملكة العربية السعودية.

جولة وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة السعودي بالمتحف المصري الكبير

أجرى وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة السعودي، جولة بالمناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء التشغيل التجريبي له، حيث تم تقديم شرح مفصل عن المتحف ونشأته وتصميمه، حيث أعرب سمو الأمير وزير الثقافة السعودي عن إعجابه الشديد بالمتحف وبتصميمه المتميز وسيناريو العرض به.

وتضمنت الجولة، البهو الرئيسي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، ومتحف الطفل والأنشطة التفاعلية التي تُقدم للأطفال، والمنطقة التجارية، ومكتبة المتحف والتي تضم مجموعة من الكتب النادرة عن الحضارة المصرية القديمة والمتاحة لكافة الدارسين من جميع أنحاء العالم.

وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث رئيسي في ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

شارك وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له"، وتحدث عن التنوع السياحي الفريد الذي تتميز به مصر وموقعها الجغرافي وتاريخها العريق وعن شواطئها الخلابة والصحاري وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن كافة الحملات الترويجية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تقديم وإبراز هذا التنوع السياحي الفريد، مثمنًا على أهمية استخدام التسويق السياحي الإلكتروني من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وشهدت الندوة جلسة حوارية مع الوزير أدارها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، تم خلالها عرض ومناقشة عدد من الموضوعات من بينها سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، والحوافز والمبادرات التمويلية التي تقدمها مصر في هذا الإطار.

اعتماد بيان وزارة السياحة والآثار من اللجنتين المختصتين بمجلس النواب

شارك وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب؛ وذلك لمناقشة بيان الوزارة بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار والذي ألقاه الوزير أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت في بداية ديسمبر الجاري.

واستعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما رد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم، وثمن أعضاء اللجنتين البيان، واصفين إياه بالإيجابي.

نائب وزير السياحة والآثار تشارك في الاحتفال بمرور عقد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت نائب الوزير في حفل الاستقبال الذي أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية بالتعاون مع سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال كلمتها، أكدت أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

وعلى هامش الحفل، أجرى الحضور جولة بقاعات المتحف المختلفة تعرفوا خلالها على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تحكي عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وزارة السياحة والآثار تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي USTOA بولاية فلوريدا، وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مع نظرائه بالسوق الأمريكي والأسواق الدولية المستهدفة لبحث سبل التعاون لتدعيم العلاقات السياحية ودفع حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلى مصر.

كما تولت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رعاية حفل الغداء الرسمي للمؤتمر، وتم خلال الحفل عرض أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة سياحية وسحب على جائزة لرحلة سياحية إلى المقصد السياحي المصري لزيارة عدد من الوجهات السياحية به.

الكشف عن ألسنة وأظافر ذهبية لمومياوات لأول مرة بالبهنسا

كشفت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة لأول مرة بمنطقة البهنسا الأثرية في المنيا عن بقايا آدمية بداخلها 13 لسانًا وأظافر آدمية ذهبية لمومياوات من العصر البطلمي بالإضافة إلى عدد من النصوص والمناظر ذات الطابع المصري القديم.

كما عثرت أيضًا على عدد من المقابر التي تعود للعصر البطلمي مزينة بنقوش وكتابات ملونة، بداخلها مجموعة من المومياوات والهياكل العظمية والتوابيت واللُقى الأثرية الفريدة، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري بمنطقة البهنسا الأثرية.

متاحف الآثار تُسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية بالعلم والمعرفة والثقافة

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر ديسمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية على مر العصور بالعلم والمعرفة والثقافة، وذلك احتفالا بعيد العِلم الموافق 21 ديسمبر من كل عام، والذي تم اختياره بالتزامن مع افتتاح جامعة القاهرة في نفس اليوم عام 1908.

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