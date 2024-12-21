رئيس أتلتيكو مدريد يشيد بمواهب برشلونة قبل مباراة الليلة بالليجا

علق إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد،على المواهب التي يمتلكها برشلونة، قبل مواجهة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال سيريزو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة لديه الفريق الأصغر سنًا في أوروبا، ويضم لاعبين رائعين ومستقبلًا مذهلًا".

وأضاف: "أعجبني كثيرًا بيدري وجافي، في الواقع أحب جميع اللاعبين، من الحارس إلى المهاجمين، ليفاندوفسكي لاعب رائع جدًا".



ويعتلي برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

ويحل فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشرة من الليجا.

وفي آخر 6 جولات للبارسا في الليجا، حصد الفريق 5 نقاط فقط من أصل 18، وأهدر 13 نقطة منها 6 في ملعبه بخسارتين متتاليتين.

ويسعى البلوجرانا إلى تحقيق الانتصار الليلة لاستعادة التوازن في المسابقة المحلية.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض الروخي بلانكوس مباراته أمام برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمونت لينجليه - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن أتلتيكو مدريد، وكذلك ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد



تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

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