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أخبار مصر

3 حالات تتسبب في فصل الكهرباء عن العداد مسبق الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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يتفاجأ بعض المواطنين بقيام العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية أو ما يعرف بالعداد أبو كارت بفصل الكهرباء عن المنازل والشقق السكنية بدون أسباب دون معرفة منه عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

الحالات التي يفصل فيها العدادات مسبقة الدفع تلقائيا

 وأكدت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدة حالات تتسبب في فصل الكهرباء عن العداد مسبق الدفع، وهي كالتالي:

  • التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد وفي هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء، ويتعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة  حال زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

زيادة الأحمال على العدادات بأعلى من القدرات المحددة

  • في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد٨٠ أمبير، يتم فصل  التيار الكهربي لمدة دقائق للتنبيه ثم يعود التيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار، وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه.
  • عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، وفي هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد، وبمجرد أن يضع المواطن الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتى نفاد الرصيد نهائيا.

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