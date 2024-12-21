المضيف أمام الوصيف، التشكيل المتوقع لمنتخبي الكويت وعمان في خليجي 26

تنطلق اليوم السبت فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تستضيفها دولة الكويت.

وتستمر هذه البطولة الكروية المثيرة حتى الثالث من يناير عام 2025، حيث تتنافس 8 منتخبات خليجية على اللقب.

المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكويت وعمان

وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة قوية بين منتخب الكويت، المستضيف للبطولة، ومنتخب عمان، وتقام هذه المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.

تشكيل الكويت المتوقع

حارس المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع: مشاري غنام - خالد إبراهيم - حسن حمدان - سامي الصانع

خط الوسط: محمد دحام - سلطان العنزي - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي

خط الهجوم: سلمان العوضي - يوسف ناصر.



تشكيل عمان المتوقع

حارس المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أحمد الكعبي - محمد المسلمي - أحمد الخميسي - ثاني الرشيدي

خط الوسط: أرشد العلوي - حارب السعدي - المشيفري - عبد الله فواز

خط الهجوم: جميل اليحمدي - صلاح اليحيائي.

منتخب عمان،فيتو

ويرغب المنتخب العماني في مواصلة تفوقه على نظيره الكويتي، من خلال تحقيق فوز آخر يعيد إلى الأذهان ما حدث في نسخة عام 2017.

وكان المنتخب العماني السبب في توديع نظيره الكويتي نسخة عام 2017 التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره، حينما فاز عليه بهدف نظيف، لتكون تلك الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب الكويتي بعد هزيمته في مباراة الافتتاح أمام السعودية بهدف مقابل هدفين.

وسيدخل المنتخب العماني، وصيف النسخة الماضية 2023 في العراق، المواجهة بهدف تحقيق الفوز في سعيه للتتويج باللقب الأول له في المسابقة منذ نسخة عام 2017 والتي أقيمت في الكويت أيضا.

وتقام مباراة الكويت وعمان في خليجي 26 في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية والكويت والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في كأس الخليج العربي

Sharjah Sport HD

Bahrain Sports HD

AD Sports HD 1

Kuwait Sports HD

Al Iraqiya Sports HD

Oman Sport HD

Al Kass One HD

SSC NEWS HD

Dubai Sports HD 1

ويشهد حفل الافتتاح الذي لن تتجاوز مدته 22 دقيقة، عروضًا مبهرة تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج.

كما يسلط الحفل الضوء على عراقة هذه البطولة وتاريخها الحافل بالإنجازات، لا سيما إنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى وكان الأكثر تتويجًا باللقب بعشر مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض الحفل رؤية مستقبلية للكويت في مساعيها لاستعادة الريادة.



المنتخبات المشاركة في خليجي 26

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.

تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.



جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

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