أسباب زيادة الإصابات بقصور الشرايين التاجية بين الشباب

كشف الدكتور ياسر صادق أستاذ أمراض القلب بهيئة الرعاية الصحية أن أمراض القلب من أكثر أسباب الوفيات بين البشر على مستوى العالم وأكثر من وفيات مرض السرطان.

زيادة في أعداد الإصابات بمرض قصور الشرايين التاجية بين الشباب

وأكد وجود زيادة في أعداد الإصابات بمرض قصور الشرايين التاجية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينات من عمرهم.

وأوضح أن السبب في أمراض قصور الشرايين التاجية هو أسلوب الحياة غير الصحي والتدخين والاعتماد على الأكل السريع بجانب ضغوطات الحياة تؤثر على الشرايين بالقلب.

الكوليسترول الضار أكثر عامل خطورة للإصابة بأمراض القلب



وأشار إلى أن أكثر عوامل خطورة تسبب أمراض القلب هى الكوليسترول الضار

يسبب ذبحة صدرية وأزمات قلبية.

ونصح بأهمية تقليل الوزن وضبط معدل الضغط في الدم وخفض نسبة الكوليسترول الضار لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.



كيف تحدث الأزمة القلبية؟

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة دون أي أعراض ملحوظة، وقد لا تكتشف إلا بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بالأزمة القلبية الصامتة.

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية صامتة من أعراض خفية أو غامضة قد ترجع إلى الأنفلونزا أو عسر الهضم أو مجرد الشعور بالتعب بشكل خاص.

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية الصامتة أيضًا ألمًا في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر وضيق التنفس هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة للنوبات القلبية.

أعراض الأزمة القلبية

قد يعاني كل من الرجال والنساء من آلام في الصدر أثناء أي نوع من النوبات القلبية، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبات القلبية التقليدية.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، وتشمل هذه:

آلام الفك والرقبة

غثيان

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

دوخة

عندما تحدث الأعراض في النوبات القلبية الصامتة، فقد تستمر لبضع دقائق أو لفترة أطول، غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تتفاقم تدريجيًّا، أو قد تأتي وتذهب.

عندما يعاني القلب من انخفاض مؤقت في تدفق الدم، يمكن أن يتطور نوع من آلام الصدر يسمى الذبحة الصدرية.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأزمة القلبية صامتة

الأزمات القلبية الصامتة أكثر شيوعا بين النساء منها بين الرجال.

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية صامتة:

الضغط النفسي والعصبي.

السكر.

تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي.

ضغط دم مرتفع.

زيادة الدهون.

السمنة.

التدخين.

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