السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بالإسكندرية

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر 2024.

 

حفل تامر عاشور

وتتوفر تذاكر حفل تامر عاشور حصريًّا عبر موقع Tickets Mall، حيث من المتوقع أن تشهد التذاكر إقبالًا كبيرًا.

يشار إلى أن تامر عاشور يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، ويتطلع جمهوره للاستمتاع بمجموعة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرا على مدار سنوات.

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الفنان تامر عاشور المطرب تامر عاشور حفل تامر عاشور مدينة الإسكندرية
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