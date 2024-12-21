أهم نتائج وتوصيات معرض نبيو للذهب.. نجاح كبير للفن التشكيلي.. وخبير: فكرة المعرض تعزز الهوية المصرية

نبيو للذهب، أصدرت اللجنة المنظمة لمعرض Nebu Gold Expo التوصيات الصادرة عن جلسات مؤتمر نبيو، والذي أقيم ضمن فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام بداية من ١٥- ١٧ ديسمبر الجاري، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور لفيف من رجال الصناعة والتجارة والتطوير العقاري.

وشاركت في المعرض أكثر من شركة من بينها ٥٠ شركة محلية و٣٠ شركة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى استضافة بعثة مكونة من ١٦٦ مشتريا من عدة دول عربية وأجنبية.

وتضمنت فعاليات المعرض التالي:

مؤتمر نبيو والذي تضمن ٦ جلسات متنوعة فضلا عن المعرض التشكيلي.





نجاح كبير لمعرض الفن التشكيلي

كان من بين فعاليات المعرض افتتاح معرض الفن التشكيلي الذي جمع ما يزيد على ٢٥ فنانا تشكيليا قدموا حوالي ٤٧ لوحة مستوحاة من المجوهرات والرموز المصرية القديمة – الفرعونية- حيث أقيم المعرض تحت عنوان "المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ- الحقبة الفرعونية". وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا وغير متوقع سواء من الفنانين المشاركين الذين حرصوا على حضور المعرض والتجول بين مواقع العارضين ليطلعو على الجديد من المعروضات من المشغولات الذهبية التي تعد نوعا من أنواع الفنون الإبداعية، كما حرص الفنانون على استقبال الزائرين للمعرض لشرح رموز اللوحات المعروضة وتسجيل اللقاءات مع الإعلاميين والصحفيين الذين اهتموا كثيرا بالمعرض باعتباره فكرة جديدة ومناسبة للمعرض كخطوة لجذب الفنانين التشكيليين للاقتراب من عالم المجوهرات وإضافة لمسات إبداعية ذات أصالة على التصميمات للتعبير عن الهوية المصرية في صناعة الذهب، الأمر الذي يمنحها التفرد والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.



وقد افتتح المعرض التشكيلي كل من المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب المجوهرات بصحبة الدكتور خالد ميلاد رزيق الوزير المفوض بالتمثيل التجاري، والذي أثنى على المعرض واللوحات المشاركة به لكبار الفنانين المصريين، مؤكدا اهتمامه بالفن وممارسة الرسم بعدة خامات كجانب من شخصيته أصيل، فالعمل الدبلوماسي لم ينجح في أن ينسيه هوايته الفنية.

كما شارك في افتتاح المعرض الفنانة "مها السباعي" رئيس مجموعة دبي التجارية لمصممي المجوهرات- والتي كشفت خلال مشاركتها بالمعرض عن بدايتها كفنانة تشكيلية بدأت طريقها في الفن برسم اللوحات إلى أن تقدمت بتصميم في مسابقة لتصميم المجوهرات، ونالت الجائزة الأولي في المسابقة الدولية، الأمر الذي جذبها إلى عالم تصميم المجوهرات بشكل ساحر، واستمرت فيه حتى أسست علامتها التجارية التي تحمل اسمها وأصبح لها عدة محلات في دبي واستطاعت بمهارتها وشهرتها الدولية أن تتولى مهمة رئاسة مجموعة دبي التجارية لمصممي المجوهرات.

تطوير شركات المجوهرات وتطوير العلامات التجارية



شارك أيضا بافتتاح المعرض الخبير الأردني حذيفة القيسي استشاري تطوير شركات المجوهرات وتطوير العلامات التجارية، والذى أثنى على فكرة المعرض والتأكيد على الهوية المصرية القديمة التي تعد حضارة إنسانية عالمية وليست مصرية فقط، فالعالم لا يزال ينبهر بالحضارة المصرية القديمة وجعلها عنوانا لهذه النسخة من المعرض يعتبره القيسي فكرة مميزة قادرة على لفت الانتباه، كما أن تشجيع المصممين على استلهام التصميمات من الهوية المصرية القديمة يفتح الباب أمام المواهب الجديدة لتقديم أفضل التصميمات التي تجمع بين الأصالة والحداثة، مؤكدا أن كبريات بيوت المجوهرات العالمية حين ترغب في تقديم تصميم ملفت للانتباه كأيقونة تفخر بها، فهي تلجأ إلى الاقتباس من الحضارة المصرية القديمة، لذلك من الجيد أن يبدأ معرض نبيو الاهتمام بهذا الاتجاه نحو التراث المصري بكل أنواعه وفي مقدمته بالطبع هو الطراز الفرعوني.

حفل الختام وتوزيع الجوائز وبروتوكول تعاون

وقد شهد حفل الختام في نهاية اليوم الأخير للمعرض توقيع بروتوكول تعاون بين الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ويمثلها المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة، ومجموعة دبي التجارية لمصممي المجوهرات، وتمثلها الفنانة مها السباعي رئيس المجموعة. حيث يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات بين المصممين في دبي ومصر وعقد الفعاليات المشتركة بين الجهتين لدعم التعاون بين المصممين والمشاركة في تدريب المصممين وتعريفهم بكبريات شركات ومصانع المجوهرات من أجل توظيفهم أو التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على قطاع المجوهرات في العالم العربي والتسويق للتصميمات العربية والمصممين العرب ليجدوا المكانة التي تناسبهم في قطاع المجوهرات على مستوى العالم.



كما شهد حفل الختام تكريم المشاركين في لجنة التحكيم بمسابقة تصميم المجوهرات والتي عقدت ضمن فعاليات المعرض تحت عنوان" المجوهرات والهوية المصرية- الحقبة الفرعونية"، والتي تقدم لها ما يزيد عن ٢٨١ متسابق من مصر والدول العربية وبعض الدول الأجنبية، بما يقرب من ٦٠٠ تصميم مستوحى من الطراز الفرعوني، تم تصفيتها إلى ٧٠ تصميم قامت لجنة التحكيم بتقييمهم وفق نظام كودي خاص بالمسابقة لضمان إخفاء هوية المتسابق، وتم تسليم الجوائز وتكريم لجنة التحكيم بحضور السيد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والسيد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، والسيد كريم شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنظمة للمعرض "فيجن فيرز".



حيث تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الذين جاءت أسماؤهم كالتالي:



الأستاذ الدكتور كرم مسعد – رئيس لجنة التحكيم، وأستاذ تصميم الحلي والمجوهرات بكلية التربية الفنية

الأستاذة عايدة زايد- الرئيس السابق لمركز تكنولوجيا الحلي

الدكتورة أماني زكريا- مدرس التصميم بالجامعة الألمانية

المهندس اللبناني نادر عيسى- مصمم المجوهرات العالمي

المهندس عمرو خطاب- رئيس قسم التصميمات بشركة إرم للمجوهرات.



وقد تم عرض التصميمات التي دخلت ضمن القائمة المختصرة الممثلة لأفضل ١٠ تصميمات حصلت على أعلى تقييمات على لوحة شرف بقاعة المعرض، في حين لم يتم الإعلان عن أسماء التصميمات الفائزة بالفعل من بينها القائمة المختصرة إلا خلال حفل الختام في كل فئة من فئتي المسابقة التي تمثلت في فئة التصميم الرقمي وفئة التصميم اليدوي، وكانت المفاجأة بفوز خمس متسابقين في فئة الرسم اليدوي بدلا من ثلاثة فقط، حيث حصل اثنان من المتسابقين على درجات متساوية في المركزين الأول والثاني، وقررت إدارة المعرض منح الفائزين قيمة الجائزة كاملة بدلا من تقسيمها مناصفة بينهما. (مرفق ملف التصميمات الفائزة)

.. وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:



فئة التصميم الرقمي:

1- إيمان ياسين حسين

2- إيمان صلاح السيد عبده

3- منة نبيل أحمد محمد



بينما جاء ترتيب الفائزين في فئة التصميم اليدوي كالتالي:

1- شهد محمد عبد الفتاح – أول

بسنت عمرو حسين سلطان- أول مكرر

2- مروة رفعت البنا – ثاني

هاجر وليد محمد أحمد- ثاني مكرر

3- لورا سيد السيابي

وقد جاءت الجوائز كالتالي:

- ١٠٠٠٠ جنيه للفائز بالمركز الأول

- ٧٥٠٠ جنيه للفائز بالمركز الثاني

- ٥٠٠٠ جنيه للفائز بالمركز الثالث





كما تم تكريم المتسابقين الذين دخلت تصميماتهم ضمن القائمة المختصرة الحاصلة على أعلى تقييمات من لجنة التحكيم وهم:

فئة التصميم الرقمي:

- أدهم ياسر حسني حسن رسلان

- سعاد محمد عمر الفاروق

- أنس موفق عراب

- نورهان محمد حمدي إبراهيم

وفي فئة التصميم اليدوي:

- رشا محمد أحمد القصير

- رونالدو سي. بونيساليدا

- انجي باسم عدلي مهني

- ميرنا إميل جرجس برسوم





كما تم تكريم أسماء ثلاثة من الأطفال المشاركين بالمسابقة وتقديم حقيبة من أدوات الرسم لهم كهدية تشجيعية للاستمرار في ممارسة هوايتهم، تسلمتها نيابة عنهم المشرفة هدى التي تساهم في تنمية مواهبهم في الرسم، وكانت أسماؤهم كالتالي:

- آمنة عبد الله- تحت سن ٩ سنوات

- عاليا أحمد سند- تحت سن ١١ سنة

- فريدة تامر محمد- تحت سن ١١ سنة

- الأستاذة هدى- المشرفة على الأطفال

موعد انعقاد معرض الذهب القادم



وقد أعلن المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية خلال حفل الختام عن موعد عقد النسخة الخامسة من معرض " NEBU GOLD EXPO 2025” " في ٢٥ نوفمبر القادم والذي تبدأ اللجنة المنظمة للمعرض في وضع خطته بمجرد الانتهاء من فعاليات النسخة الرابعة من معرض NEBU GOLD EXPO 4.

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