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رياضة

حكام مباراتي الغد في الدوري المصري

حكم مباراة الاسماعيلي
حكم مباراة الاسماعيلي وبيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.. وجاء على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

مباراة غزل المحلة ضد الاتحاد 

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، غياب عدد كبير من لاعبي فريق الكرة بسبب الإصابات عن مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الإسماعيلي 

أوضح المنيري أن استبعاد رمضان صبحي جاء بسبب معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، ويتم تجهيزه حاليا للعودة قريبا.

كما تم استبعاد مهند لاشين من اللقاء بسبب معاناة لاعب الوسط من جزع في الركبة، ويخضع حاليا للتأهيل.

ويغيب كذلك محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة بالركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

يذكر أن الفريق يفتقد كذلك لجهود المدافع محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

 

 

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