السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار الخضار اليوم، فيتو

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات 

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 28 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات  إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم السبت

وعن  أسعار الليمون اليوم السبت في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار السمك اليوم، البوري بـ 180 جنيهًا في سوق العبور

أسعار ملابس الكريسماس بالمحال التجارية

أسعار الفراخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم السبت، اليوسفي بـ 6 جنيهات في سوق العبور

شعبة المستوردين: مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا

بعد قفزة اللحوم، ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر

السبيط بـ 290 والمكرونة 110 جنيهات، أسعار السمك اليوم السبت بسوق العبور
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

اختيار أسعد الشيباني وزيرا للخارجية في حكومة سوريا المؤقتة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

الأهلي يكشف موقف مشاركة أشرف داري وطاهر محمد بمباراة الغد

منوعات

المزيد

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

المزيد
الجريدة الرسمية