الجمعة 20 ديسمبر 2024
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حوادث

غدا، نظر جلسة محاكمة 117 متهما في قضية خلية "اللجان النوعية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا السبت الدائرة الثانية إرهاب، جلسة محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين، اتهامات تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما اسندت النيابة إليهم تهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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جنايات العمرانية اللجان الإعلامية خلية اللجان الإعلامية النيابة العامة

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