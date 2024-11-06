الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس هيئة ميناء دمياط يناقش مع المحافظ آليات إنشاء شبكات طرق

محافظ دمياط ورئيس
محافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، زيارة إلى هيئة ميناء دمياط، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وكان فى استقبالهم اللواء أركان حرب طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وترأس المحافظة واللواء بحرى أركان حرب نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحرى لقاءًا، حضره أيضًا اللواء بحرى أركان حرب أحمد حمدى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء بحرى أركان حرب رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

استعراض الجهود التي حققها ميناء دمياط

و تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي حققها ميناء دمياط الذى يُعد من أهم الموانئ البحرية المصرية المُنشأ منذ عام ١٩٨٦ م، على مساحة ١٢.٥ مليون متر مربع، بإجمالى أطفال أرصفة ٩ كم، وطاقة تخزينية ١.٢ مليون متر مربع بطول ممر ملاحي بطول ١١.٤ كم، وتضم ٨ محطات تخصصية بإجمالى ٣٦ رصيف بطاقة تداول ٤٢ طاقة استيعابية، ويتميز بوقوعه بطريق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب وقربه من قناة السويس، وارتباطه بالمناطق الصناعية والظهير الخلفى لوسط الدلتا والقاهرة وكذا ارتباطه بوسائل نقل متعددة  " سكة حديد، نقل نهري وشبكة طرق متصلة بالطريق الدولى الساحلى ".

محافظ دمياط يجتمع مع رئيس هيئة ميناء دمياط
محافظ دمياط يجتمع مع رئيس هيئة ميناء دمياط

كما اطلع " المحافظ " على الإجراءات المتخذة للتحول  الى الميناء الأخضر وذلك فى إطار إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، لتحويل مصر مركزا للتجارة الخارجية بالمنطقة وذلك بتحسين الإجراءات داخل الميناء والحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية، وفي مجال التشغيل تم تنفيذ منظومة كاملة لتشغيل السفن مثل تفعيل منظومة الوصول الآنى للسفن، والاشتراك فى منظومة Marine traffic،  وأيضًا منظومة مراقبة أداء السفن على الأرصفة،  و الأعمال الجارية لإنشاء محطة VTS، وأيضًا تحديث الوحدات البحرية للتوافق مع القوانين الدولية وتحديث معدات الشحن والتفريغ وكذلك تطوير أنظمة مراقبة معدلات التشغيل وامداد السفن بالكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية، علاوة على تفعيل إجراءات لتقليل الملوثات والحفاظ على البيئة والتحول الرقمى.

 واطلع " محافظ دمياط " أيضًا على المشروعات التى نفذها الميناء بتطوير حاجز الأمواج الشرقى والغربى الجديد وإنشاء رصيف كمحطة صب جاف بمدخل الميناء وكذلك محطة الحاويات الثانية " تحيا مصر ١ " والمحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر ٢".

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " آليات إنشاء شبكة طرق مؤدية من والى الميناء لخدمة الميناء والتوسعات المستقبلية لها بعد إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر ١ ومحطة تحيا مصر ٢، ومخطط إنشاء ساحات انتظار ومناطق لوجستية، حيث أكد ضرورة وضع تصور عام لهذا المخطط للحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق الحالية، وخدمة التوسعات.

كما ناقش أيضًا آليات تحديد منظومة موحدة لإدارة التخلص من المخلفات الصلبة وفقًا للاستراتيجية التي تنتهجها المحافظة من خلال تفعيل اتفاقية لنقل تلك المخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.

وأكد " محافظ دمياط " حرصه على التعاون الدائم والمستمر مع هيئة ميناء دمياط،  وذلك لتحقيق كافة الاستراتيجيات الرامية نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما وقد تسلم المحافظ درع هيئة ميناء دمياط من اللواء طارق عدلي تقديرًا لهذا التعاون. 

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