بدر بانون يكشف سر تفوق الأهلي على الأندية المغربية

كشف المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق، سبب تفوق القلعة الحمراء على الأندية المغربية في البطولات الأفريقية.

بدر بانون يتحدث عن الأهلي

وقال بدر بانون في تصريحات عبر موقع البطولة: “السبب الرئيسي وراء تتويجات الأهلي المتواصلة بلقب دوري أبطال إفريقيا هو الانضباط الذي لا نجده في أنديتنا المغربية”.

وأضاف: “عندما كنت لاعبا في الأهلي يتم وضع استراتيجية مع بداية الموسم لإبراز الأهداف الموضوعة؛ لكي يعرف الجميع ما له وما عليه من مسئوليات سواء من اللاعبين أو المسئولين”.

وتابع: "عندما توج الأهلي باللقب 11 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أثناء خروجنا مباشرة من الملعب، سمعنا الجماهير تكرر نرغب في اللقب 12 عكس ما نراه في أنديتنا المغربية عندما تفوز باللقب نظل نحتفل به 7 أعوام كاملة".

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