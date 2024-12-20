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رياضة

حكيم زياش يعلن رحيله عن جالطة سراي ويهاجم مدربه

زياش
زياش

أعلن المغربي حكيم زياش نجم جالطة سراي، رحيله عن النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حكيم زياش يعلن رحيله 

وقال زياش في مقابلة مع الصحفي التركي هالوك يوريكلي: "بالنسبة لي انتهى الأمر مع جلطة سراي، لا أريد اللعب هنا مرة أخرى".

وأردف المغربي صاحب الـ31 عاما: " سأرحل في يناير.. وأشعر بالأسف لقدومي إلى هنا".

كما هاجم حكيم زياش مدربه أوكان بوروك، قائلا: "لم أجد مدرب أسوأ منه، لا أهتم بذلك".

ويعاني زياش من ندرة مشاركته مع الفريق التركي هذا الموسم، حيث شارك في 11 مباراة في جميع المسابقات بواقع 320 دقيقة.

وانضم زياش لجالطة سراي في صيف 2023 قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، قبل أن يعلن الفريق التركي ضمه بصورة نهائية الصيف الماضي.
 

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