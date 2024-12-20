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رياضة

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة بورنموث الأحد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يغيب مايسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد، فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، ما يزيد من معاناته خلال موسمه مع الشياطين الحمر.

إصابة ماونت

ومنذ انضمام الدولي مايسون ماونت إلى  مانشستر يونايتد في يوليو الماضي قادما من تشيلسي، لم يجد لنفسه مكانا أساسيا إذ يعاني من تراجع في المستوى ومشاكل إصابات متكررة.


وقال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد "ماونت يغيب لأسابيع عدة بعد إصابته في مباراة الدربي مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي".

وأضاف: "ما يمكنني فعله هو مساعدة مايس، وتعليمه كيفية لعب أسلوبنا أثناء فترة التعافي. أحاول استغلال هذا الوقت ليُفكر في أشياء مختلفة".

وأردف: "أعتقد أن أصعب جزء هو أننا لا نملك الوقت للتدريب بشكل كاف كما ينبغي أثناء التعافي من الإصابات المتكررة".

وأمضى: "نحن دائما نسافر، لدينا مباريات وتدريبات، ولا يكون الفريق كاملا معا، وهذا يجعل من الصعب إعادة بناء أسلوب اللعب قبل عودة اللاعب إلى المباريات".

وأشار: "غياب ماركوس راشفورد عن آخر مباراتين لم يكن بسبب مشكلة انضباطية، سيكون حاضرا في مواجهة بورنموث الأحد المقبل".

وأعرب أموريم: أعتقد أن مانشستر يونايتد يحقق تقدما"، رغم أنه ما يزال يحتل المركز الـ13 في ترتيب فرق الدوري.

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