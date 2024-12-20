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رياضة

شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

يخوض فريق شباب بلوزداد مرانه الأول اليوم في القاهرة استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويتدرب فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة على ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر في تمام الساعة الخامسة مساء. 

وعلى صعيد آخر، قال مصدر طبي داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق يحتاج إلى مدة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للتعافي من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

كما كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقر على تعيين وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالنادي فى منصب مدير الكرة، مساعدًا للمدير الرياضي بالنادي محمد رمضان”.

تفصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية  في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

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