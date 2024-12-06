رين الفرنسي يتحرك للتعاقد مع حكيم زياش

بات الدولي المغربي حكيم زياش على أعتاب الانتقال إلى الدوري الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، في ظل رحيله الوشيك عن جلطة سراي التركي.

وتلقى حكيم زياش انتقادات كبيرة وقاسية بعد دخوله كبديل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها جلطة سراي مع أيوب سبور في الدوري التركي الممتاز.

وارتبط زياش بالرحيل عن جلطة سراي في الميركاتو الشتوي، وهناك من زعم بأن النصر السعودي يسعى للتعاقد معه، فيما أكدت تقارير أخرى رغبته في العودة إلى أياكس.

وذكرت تقارير تركية، أن نادي رين الفرنسي يسعى للتعاقد مع حكيم زياش، حيث دخل في مفاوضات جادة مع وكيل أعماله للاستفسار عن مدى انفتاحه على الانضمام للفريق.

وأوضحت ذات التقارير، أن حكيم زياش منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الفرنسي، خصوصًا وأنه لم يعد مستعدًا للبقاء في جلطة سراي حتى نهاية الموسم.

وأشارت، إلى أن المحادثات المبدئية بين الطرفين، كانت إيجابية، ومن المتوقع أن يجري الطرفان مفاوضات إضافية في الأسابيع المقبلة.

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