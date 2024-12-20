التحفظ على صاحب عقار المعز المنهار جزئيا

تحفظت قوات مباحث قسم شرطة الموسكي على صاحب أحد العقارات، والذي انهار جزء منه بشارع المعز.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع الجهات المحلية، باتخاذ إجراءاتها حيال الجزء الآخر من العقار، والذي أكد الفحص أنه آيل للسقوط، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحماية المارة.

واستعانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بمعدات ثقيلة واثنين لودر وونش، لرفع ركام أحد العقار الذي انهار جزءا منه بشارع المعز.

كانت قوات قسم شرطة الموسكي قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار جزئي لأحد العقارات الواقعة بشارع المعز، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية لعقار المعز المنهار، أن العقار متهالك، ولم ينتج عن الانهيار ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتواصل قوات المباحث الجنائية بالتنسيق مع الجهات المحلية اتخاذ الإجراءات حول الجزء الآخر من العقار الآيل للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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