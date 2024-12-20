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نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يفتتحان مؤتمر أمراض الجلدية والذكورة

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج ووكيل صحة يفتتحان المؤتمر السنوي

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة المؤتمر السنوي للأمراض الجلدية وأمراض الذكورة المعتمد من المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج وبمشاركة كوكبة من أفضل أساتذة الأمراض الجلدية وأمراض الذكورة بالجامعات المصرية في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ونقل الخبرات في جميع التخصصات الطبية.
 بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور رمضان صالح أستاذ أمراض الجلدية بالترحيب بالحضور من أساتذة جامعة القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان والأزهر وخلال كلمة الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ أشاد بالجهود المبذولة تجاه نقل الخبرات من خلال مثل تلك المؤتمرات وما له من مردود إيجابي على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. 
 

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن التعليم الطبي والبحث العلمي أحد ركائز المنظومة الطبية لما له من أهمية كبيرة في نقل المعلومات العلمية والعملية وكسب الخبرات، مشيدًا بإقبال شباب الأطباء الملفت وحرصهم علي الحصول علي الخبرات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة لديهم.
 

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لأمراض الجلدية وأمراض الذكورة يعد من الملتقيات المميزة لتبادل الخبرات والمعلومات وتناول أخر ما يستجد في أمراض الجلدية والذكور.

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الجهود المبذولة التخصصات الطبية الخدمة الطبية المقدمة الدكتور محمد عبدالهادى المؤتمر السنوي المؤتمرات

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