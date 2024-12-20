نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات المبادرة الرئاسية بداية

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، في عددً من الفعاليات التي نظمتها مختلف القطاعات في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " على مستوى المحافظة.

وقد استقبل نائب المحافظ وفد مكتبة الإسكندرية لبحث عقد دورات تدريبية في مجالات التنمية والتراث والهوية المصرية، والابتكار، حيث تأتي محافظة سوهاج ضمن المحافظات الأربعة المستهدفة على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية "، كما شهد الورشة الفنية للرسم لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات المدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بالاستاد الرياضي حول أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ضمن فعاليات مبادرة " بداية "، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

والتقى نائب المحافظ كذلك بوفد جمعية كريتاس مصر، وقد تناول اللقاء بحث مجالات التعاون لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لقاء مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب المؤسسة بسوهاج، لبحث تنسيق العمل خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ذلك شهد فعاليات برنامج تقييم مسابقة مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " بين عدد من مدارس سوهاج التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، وذلك بمقر مدرسة النبوي المهندس"، حيث تفقد الأعمال الفنية المختلفة للمدارس المشاركة.

وقد نقل نائب المحافظ خلال مشاركته في هذه الفعاليات، تحيات المحافظ للجميع، مؤكدًا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

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