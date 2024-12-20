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بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمركز المنزلة في محافظة الدقهلية وتم نقل المصابين لمستشفي المنزلة المركزي.

مشاجرة وإصابة 5 اشخاص في الدقهلية
تلقت الأجهزة الأامنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجده  باصابة 5 اشخاص في مشاجرة في المنزلة.

اصابة 5 اشخاص في مشاجرة 

علي الفور انتقلت قوة امنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من 
ـ وليد ابو السعود تفال 55 سنه مصايا بجرح قطعي في الرقبه وأمل وليد ابو السعود تفال 15 سنه مصابة بجرح قطعي بالرأس ومحمد وليد ابو السعود تفال 18 سنه مصاب بجرح قطعي بالوجه والرأس والقدم اليسرى ولواحظ زاهر حسن أحمد 40 سنه ومصاب بجرح قطعي بالمؤخرة
ومحمد أحمد البدوي شلبايه 45 سنه مصاب بجرح قطعي بالرأس واليد اليمنى والاصابع  

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وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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