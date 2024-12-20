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الرياضة تنفذ الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

الشباب والرياضة تنفذ
الشباب والرياضة تنفذ الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية المكونة من: "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، والإدارة المركزية للطب الرياضي" الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي"، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري، الدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بنادي الترسانة، وبمشاركة شباب من أندية الترسانة و٦ أكتوبر الرياضي، وحدائق الأهرام الرياضي والإعلاميين الرياضيين.

تعزيز معايير السلامة الصحية

وتعمل  وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ هذه الدورات بشكل دوري كجزء من استراتيجيتها الطموحة لتعزيز معايير السلامة الصحية داخل المنشآت الرياضية، وتحرص الوزارة على حصول جميع الأجهزة الطبية، الإدارية، والفنية في القطاع الرياضي على تلك الدورة.

وتركز الدورة الحالية على تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في القطاع الرياضي بمهارات التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب، مثل الكسور، النزيف، والجروح، إضافة إلى التدخل الفوري في حالات الطوارئ الطبية. وتشمل الدورة تدريبات عملية ونظرية يقدمها خبراء متخصصون، مع منح شهادات معتمدة للمشاركين تؤهلهم للتدخل السريع والفعال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز معايير الأمان الصحي وتطوير القدرات البشرية في المجال الرياضي، مضيفًا أن هذه الجهود ستسهم في حماية صحة اللاعبين واستمرارية الأنشطة الرياضية بأمان، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه، أشاد الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، واعتبر أن هذه المبادرة نموذج رائد لتطوير الكوادر الرياضية وتعزيز الأمان الصحي داخل المنشآت الرياضية، بما يخدم الرياضيين والمجتمع على حد سواء.

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