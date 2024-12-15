وزير الإسكان يُتابع تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمساحة 16 ألف فدان بامتداد القاهرة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمساحات الأراضي المضافة للامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تعتبر مناطق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بمساحة 16 ألف فدان تقريبًا.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، مؤكدًا أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن تضم منطقة الامتداد ( إسكان فاخر– مناطق سكنية "كثافة منخفضة" – مناطق سكنية بخدماتها – مناطق أنشطة خدمية "صحية – تجارية – بنوك" – مناطق استثمارية مختلفة – استثماري إقليمي " مستشفيات – جامعات – مولات – مدارس دولية" – ترفيهى "ملاهى – مطاعم – كازينوهات" – محور تجاري ترفيهي خدمي ).

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أن أعمال الطرق الجاري تنفيذها بإجمالى أطوال 85 كيلو مترا، وأعمال المرافق ( مياه – صرف – رى ) فإجمالي أطوال شبكة المياه 110 كيلو مترات، وإجمالى أطوال شبكة الصرف 116 كيلو مترا، وإجمالى أطوال شبكة الرى 165 كيلو مترا.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال المرافق بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك بحضور المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، والمهندس سيد حسن، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي.

وتابع "الغيطي" في جولته، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتى تربط منطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة الأم، مؤكدًا على القائمين على الأعمال من (مسئولي الجهاز ومسئولي الشركات) ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية.

إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال مشروع تحويل الخطوط الكهربائية (جهد ٢٢٠ ك.ف / وجهد ٦٦ ك.ف) الواقعة بقطع الأرضي شمال الرحاب، إلى كابلات أرضية خارج حدود قطع الأراضى الاستثمارية مع إزالة جميع الأبراج الهوائية التي كانت موجودة بقطع الأراضي.

وأضاف الغيطي، أنه يجب على حائزي قطع الأراضي بالمنطقة المذكورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام مع البدء فى البناء.

رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية في بني سويف الجديدة والعاشر والعبور

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.

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