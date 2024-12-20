وكالة أمريكية: أوكرانيا ستضطر للتنازل عن أراضيها لصالح روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم يكن لديها خطة فعلية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة عسكرية مع روسيا.

أوكرانيا تضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب

ونقلت بلومبرج عن مسئولين أمريكيين قولهم: "إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع بغض النظر عن المساعدة العسكرية التي ستحصل عليها من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأسابيع الأخيرة من بقائه في منصبه".

وقال المسئولون:" إن أوكرانيا تتوقع تسوية مريرة للصراع مع روسيا، ما يعني ضمنا التخلي عن المطالبات الإقليمية وعضوية حلف "الناتو"، في مقابل ضمانات أمنية".

إدارة بايدن لم يكن لديها خطة فعلية لمساعدة أوكرانيا

وأضاف المسئولون أن شروط إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، ستكون نتيجة القرارات التي اتخذها بايدن أو فشل في اتخاذها خلال العامين الماضيين، ولم يعد يوجد فرق بالنسبة لأوكرانيا، فالنتيجة هي ذاتها بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق تسوية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقريرها، أن مسئولين أوروبيين، أكدوا أن حلفاء أوكرانيا مقتنعون بأن الإدارة الحالية في واشنطن لم يكن لديها خطة فعلية لمساعدة كييف في حربها مع روسيا، ولفتوا إلى أن الجهود الحالية التي تبذلها واشنطن لزيادة المساعدات العسكرية وتعزيز العقوبات المناهضة لروسيا غير كافية من وجهة نظرهم.

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