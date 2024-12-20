الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وكالة أمريكية: أوكرانيا ستضطر للتنازل عن أراضيها لصالح روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

ذكرت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم يكن لديها خطة فعلية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة عسكرية مع روسيا.

أوكرانيا تضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب 

ونقلت بلومبرج عن مسئولين أمريكيين قولهم: "إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لحل النزاع بغض النظر عن المساعدة العسكرية التي ستحصل عليها من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأسابيع الأخيرة من بقائه في منصبه".

وقال المسئولون:" إن أوكرانيا تتوقع تسوية مريرة للصراع مع روسيا، ما يعني ضمنا التخلي عن المطالبات الإقليمية وعضوية حلف "الناتو"، في مقابل ضمانات أمنية".

إدارة بايدن لم يكن لديها خطة  فعلية لمساعدة أوكرانيا

وأضاف المسئولون أن شروط إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، ستكون نتيجة القرارات التي اتخذها بايدن أو فشل في اتخاذها خلال العامين الماضيين، ولم يعد يوجد فرق بالنسبة لأوكرانيا، فالنتيجة هي ذاتها بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق تسوية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقريرها،  أن مسئولين أوروبيين، أكدوا أن حلفاء أوكرانيا مقتنعون بأن الإدارة الحالية في واشنطن لم يكن لديها خطة فعلية لمساعدة كييف في حربها مع روسيا، ولفتوا إلى أن الجهود الحالية التي تبذلها واشنطن لزيادة المساعدات العسكرية وتعزيز العقوبات المناهضة لروسيا غير كافية من وجهة نظرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة بايدن أوكرانيا روسيا بلومبرج

مواد متعلقة

غدا إجراء تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية وانفجارات قوية تهز كييف

فايننشال تايمز: بايدن يرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

يبدأ غدا، الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن شتاء 2025

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش

منوعات

المزيد

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية